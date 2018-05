C’est enfin terminé pour l’Olympique de Marseille. Ce samedi soir, lors de la 38e journée de Ligue 1, les Phocéens ont achevé leur 62e match de la saison. Une édition 2017-2018 qui laissera peut-être des regrets puisque les hommes de Rudi Garcia se sont effondrés en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid par trois buts à zéro et surtout, ils ont fini à la quatrième place en championnat, les empêchant de jouer la prochaine Ligue des Champions et les obligeant à faire un nouveau tour en C3.

Le temps sera au bilan, mais très vite, les décideurs olympiens devront basculer sur le mercato estival. L’année passée, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud s’étaient trompés au moins trois fois en recrutant un Valère Germain pas à son aise seul devant, un Aymen Abdennour qui n’a pas montré grand-chose et un Kostas Mitroglou arrivé blessé. Alors, c’est peu dire que le chantier est quand même assez grand lors de cette fenêtre. Surtout qu’il faudra régénérer un effectif qui a tout donné.

Garcia parle parfois avec Manolas

Derrière, si le jeune Boubacar Kamara devrait prendre une place plus importante, on ne sait pas ce qu’il va advenir de Rolando, qui semble sérieusement blessé et qui est en fin de contrat. Ainsi, Rudi Garcia aimerait beaucoup faire venir un nouveau défenseur central qui fera passer un vrai cap à une défense qui a encaissé 47 buts soit plus que les trois premiers et surtout sans être obligé de faire reculer un Luiz Gustavo bien plus à l’aise au milieu de terrain.

Dans L’Équipe du jour, nous apprenons que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille rêve de faire venir un joueur qu’il a bien connu à Rome (il est à l’origine de sa venue) : le défenseur international grec Kostas Manolas. Garcia et le joueur de 26 ans s’entretiendraient parfois, rapporte le quotidien, mais ce profil semble compliqué voire impossible à attirer vue la non-qualification en C1 et, surtout, le prix et le salaire du défenseur de la Louve qui avait failli partir au Zenit l’hiver dernier avant de prolonger son bail dans la Ville Éternelle. Quoi qu’il en soit, il est possible que l’OM, qui devrait en savoir plus sur les sanctions à venir du fair play financier cette semaine, doive vendre avant d’acheter cet été.