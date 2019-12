Et de cinq ! Vainqueur sur le terrain d’Angers (2-0), l’Olympique de Marseille a signé son cinquième succès consécutif en championnat. Au classement, le club phocéen est donc solidement accroché à la deuxième place. Mieux, même si le PSG compte deux matches en moins, l’OM n’est qu’à deux longueurs du club de la capitale, mais compte surtout cinq points sur le troisième et six sur le quatrième. Une donnée importante dans la course pour la Ligue des Champions. Irrésistibles, les Marseillais peuvent même faire un grand trou sur ses poursuivants puisque c’est Bordeaux (3e) qui se présentera au Vélodrome le week-end prochain.

Une volonté de faire de le break confirmée par André Villas-Boas en conférence de presse. « Confirmer la dynamique, mais l’objectif est d’écarter du monde. Gagner un peu de distance. Reste Bordeaux. Lyon joue contre Lille (le LOSC l’a emporté 1-0, ndlr), ça peut nous donner d’autres équipes distancées. Ce sont des équipes avec les mêmes objectifs. Ça peut être une bonne journée pour nous. Si on est capable de gagner contre Bordeaux, ça peut nous donner de la marge. Il reste d’autres matches, mais on aura de la marge pour les erreurs. Il y a Bordeaux qui arrive. Après, il y a Rennes qui a un match en moins et qui peut se rapprocher de nous. Il faut rester concentrés. Toute cette dynamique d’amour qu’il y a autour de cette équipe, ça peut changer vite avec les résultats. On va rester focalisés. »

L’OM refuse de s’enflammer

Rester concentrer, un leitmotiv vital pour les joueurs. Venu face aux médias en zone mixte, le milieu de terrain Valentin Rongier a certes savouré la bonne ambiance autour de l’OM, mais il est resté très prudent. « C’est grâce aux résultats. Tu joues avec plus de sérénité et ça se sent sur le terrain. Ça se voit en regardant les matches. La plus grosse erreur qu’on ne doit pas faire c’est de s’enflammer et se dire qu’on a atteint nos objectifs. Le foot ça va très vite, dans un sens comme dans l’autre. À nous de continuer, pour enchaîner les bonnes performances. » Un discours partagé par Steve Mandanda.

« Aujourd’hui, on est sur une belle série. On a engrangé énormément de confiance. On est tous efficace chacun à nos postes. C’est ce qui fait la réussite. Il va falloir reproduire les mêmes performances. Tout le monde fait des efforts. On le dit souvent dans le vestiaire. Le plaisir c’est aussi quand on n’a pas le ballon. On est bien, on a engrangé beaucoup de confiance. Quand on est une équipe en confiance, ça nous réussit. Mais c’est loin d’être fini, Il faut rester avec cet état d’esprit jusqu’à la fin de la saison. On a la chance d’être sur le podium, donc il faut conserver cette place, mais la route est encore longue ». L’OM ne veut pas s’enflammer, mais si la victoire est au rendez-vous face à Bordeaux, le peuple olympien risque de rêver encore plus de podium.