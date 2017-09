Sorti très énervé de la pelouse du Parc des Princes, à l’issue de la rencontre remportée par le Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais, dimanche dernier (2-0), Edinson Cavani s’était par la suite accroché avec Neymar dans les vestiaires. La raison ? Deux évènements pendant la rencontre, pour savoir qui de l’Uruguayen ou du Brésilien allait tirer un coup franc, puis un penalty. Présupposé aux coups de pied arrêtés dans la surface de réparation, l’Uruguayen n’avait que peu goûté l’insistance manifestée par le Brésilien pour lui ravir l’opportunité de transformer la sentence. Le penaltygate était né.

Selon L’Equipe, le ton était alors monté de retour dans le vestiaire parisien. En effet, Cavani et Neymar auraient eu besoin de Thiago Silva et Marquinhos pour les séparer. Le premier, qui n’est pas resté sur la pelouse pour aller saluer les supporters franciliens, n’aurait pas manqué de reprocher au second son attitude jugée irrespectueuse. Des critiques mal acceptées par le Brésilien qui ne se serait pas gêné pour lui répondre de manière peu amicale. Alors qu’une réunion était programmée avec Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi, pour tenter d’apaiser la situation, le Brésilien et l’Uruguayen s’étaient finalement vus seuls, hier, au Camp des Loges. Et ce soir, L’Equipe apporte une nouvelle information.

Le quotidien sportif révèle que Neymar est même allé un peu plus loin pour tenter de calmer les choses. Le Brésilien a tenu à s’excuser, ce jeudi, devant l’ensemble de ses nouveaux coéquipiers, à la reprise de l’entraînement, à Saint-Germain-en-Laye. Et c’est le capitaine parisien et compatriote de l’attaquant transféré cet été au Paris Saint-Germain contre 222 millions d’euros, Thiago Silva, qui a servi d’interprète au buteur. D’après les informations du journal, le joueur a exprimé ses regrets par rapport à son attitude dans le vestiaire. La situation devrait donc revenir à la normale du côté de la capitale, alors qu’une rencontre cruciale se profile, la semaine prochaine, au Parc des Princes, face au Bayern Munich, en Ligue des champions.