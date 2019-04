Alors que le score était de 1-1 entre le PSG et Strasbourg, une action a retenu toute l’attention ce soir, au Parc des Princes. Lancé dans la surface, côté droit, Christopher Nkunku parvenait à éviter la sortie de Matz Sels d’un petit ballon piqué. Si Mitrovic était trop court dans sa tentative de sauvetage devant son but, c’est Choupo-Moting qui sur la ligne de but arrêtait le ballon de son partenaire et sauvait Strasbourg, avant que Martinez ne vienne le dégager ! Interrogé au micro de Canal +, Eric Maxim Choupo-Moting a expliqué ce geste incompréhensible.

« En fait moi, je ne savais pas, je pensais qu’il allait me faire la passe et il a tiré. J’ai pensé que le defenseur (Mitrovic, ndlr) allait prendre le ballon, j’ai hésité, j’ai pensé un moment que j’étais hors jeu. Tout va très vite, finalement je touche le ballon. C’est dommage, je prend le ballon de Nkunku, je suis désolé pour ça », a tenté de justifier l’attaquant camerounais, buteur sur l’ouverture du score parisienne quelques minutes avant cet improbable loupé. Légèrement sifflé à sa sortie du terrain lors de son remplacement par Mbappé, le Camerounais n’a pas hésité à se rendre en zone mixte pour parler du match, et forcément, de sa bévue, alors que le PSG aurait pu prendre l’avantage à ce moment de la rencontre.

Choupo-Moting est resté plus de 30 minutes face aux médias

« C’est un peu difficile à expliquer. J’ai vu les images. Je suis désolé car le ballon entrait pour Nkunku, ça aurait dû être un but. Mais au début je pensais qu’il allait peut-être me faire la passe. Il a tiré. J’ai pensé que le défenseur allait le prendre. Je voulais aller vers le ballon et je me suis dit au dernier moment qu’il ne le touchait pas. Ca va très vite hein, ce n’est peut-être pas si facile de comprendre mais ça va très vite ! Je me suis dit que j’étais peut-être hors-jeu et que le ballon allait entrer et je ne voulais pas voler le but. Mais j’ai un mauvais réflexe, je touche le ballon et je vois que ça reste sur la ligne. (…) En première intention, j’ai pensé que le défenseur pouvait toucher le ballon et je voulais toucher le ballon. J’ai vu qu’il ne la touchait pas et je me suis dit : je ne le touche plus. J’étais déjà entre deux pensées. Et j’ai touché le ballon par réflexe », a-t-il raconté.

Alors que ce loupé aurait pu miner le moral de plus d’un joueur, l’attaquant a su dédramatiser et accueillir cet échec personnel avec recul. Il a peut-être déjà constaté que son raté avait fait le tour du web et amusé la planète football. Mais il a eu l’élégance de rester plusieurs dizaines de minutes pour parler de tout cela à plusieurs reprises. Une manière comme une autre d’évacuer la frustration !