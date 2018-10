Sur le papier, l’état de forme de Kylian Mbappé (19 ans) depuis le début de la saison est impeccable. Auteur de 6 buts lors de ses six derniers matches avec le Paris Saint-Germain (avant le choc de ce dimanche soir), l’international tricolore affiche un bon rythme. Ce soir, un magnifique quadruplé inscrit en seulement treize minutes face à l’Olympique Lyonnais (5-0) a confirmé cette impression, faisant même du numéro 7 parisien le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue 1 à réussir un tel exploit lors de ces 45 dernières saisons. Pourtant, si tout le monde salue la performance du joueur, Mbappé a bien cru que ce PSG-OL allait le frustrer. Certes il a été à l’origine du penalty transformé par Neymar (8e), mais le natif de Bondy a énormément gâché, dont de nombreux face-à-face avec Anthony Lopes (47e, 57e, 60e).

Une inefficacité (balayée au final par ce quadruplé) sur laquelle est revenu Thomas Tuchel en conférence de presse. « J’ai eu l’impression contre Belgrade qu’il a eu un peu de malchance. Après ça, il a montré une bonne mentalité à l’entraînement pendant deux jours, hier et avant-hier. Aujourd’hui, il était prêt. Il a travaillé dur pour l’équipe. Il s’est sacrifié, défensivement. À mon avis, il a reçu sa récompense avec ses buts, puisqu’il en a marqué quatre. Il a eu beaucoup d’occasions. Il aurait pu en mettre 5 ou 6. Mais c’est comme ça. Je suis très satisfait. Il n’a pas perdu confiance. Il a joué de façon magnifique avec Ney (Neymar) aujourd’hui. » Et l’intéressé dans tout ça ?

Le bémol de Mbappé

« Bien sûr, j’ai raté, j’aurais dû marquer plus de buts, c’est normal. Je pense que ça fait partie des paliers qui me restent à franchir pour vraiment arriver en haut. Je vais travailler et après c’est vrai que mes coéquipiers m’ont beaucoup soutenu mais à aucun moment je n’ai douté parce que je dis toujours qu’un attaquant, tant qu’il se crée des occasions, tout va bien. C’est le jour où je ne m’en créerais plus que je commencerais à réfléchir. Je savais que si je faisais le bon geste... mes coéquipiers Neymar, Marco m’ont mis de merveilleux ballons, donc j’ai pu marquer plein de buts aujourd’hui », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Lucide, Mbappé est également revenu sur son match paradoxal de ce soir. L’occasion pour lui d’avouer que cette inefficacité est en partie liée à la suspension de trois matches dont il a écopé après son carton rouge reçu lors du déplacement à Nîmes. « Je pense que je peux faire mieux. Depuis mon retour de suspension, mes prestations sont bonnes mais elles n’ont pas grand-chose d’extraordinaire. Aujourd’hui, c’est une prestation ultra efficace, même si je peux être encore plus efficace. Dans le contenu, la suspension m’a marqué un coup, mais la sélection va me faire du bien ». Un quadruplé en étant en méforme, un bilan pour lequel Didier Deschamps signera sans sourciller !