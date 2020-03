Plus les jours avancent, et plus l’avenir de Mauro Icardi semble s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Depuis quelques jours déjà, les médias italiens évoquent un retour en Serie A dès l’été prochain, principalement motivé par sa relation plus que tendue avec son entraîneur Thomas Tuchel, qui a décidé de se passer de ses services face au Borussia Dortmund notamment. De quoi faire entrer l’attaquant de l’Albiceleste dans une colère folle. La Juventus serait toujours sur le coup et serait même la candidate numéro 1 pour rapatrier l’ancien de la Sampdoria en Serie A.

Ce samedi, Tuttosport en dit encore un peu plus. L’Argentin qui appartient toujours à l’Inter souhaite ainsi toujours quitter Paris cet été, et l’option Juventus prend ainsi de plus en plus d’ampleur, notamment parce que sa compagne et agent Wanda Nara souhaite un retour de l’autre côté des Alpes. Cette dernière serait déjà en contact avec la direction turinoise. Mais il faudra là réussir à mettre en place une opération complexe. Le média explique ainsi que le PSG devrait donc s’offrir le joueur en déboursant les 70 millions d’euros de son option d’achat, pour ensuite négocier un transfert avec les Piémontais.

Et ce n’est pas tout, puisque plusieurs joueurs pourraient entrer dans l’opération pour faire baisser le prix de l’opération. Quelques éléments turinois plairaient bien au club de la capitale française. Le média évoque les noms de Mattia De Sciglio, déjà convoité par le PSG à plusieurs reprises, ainsi que ceux de Miralem Pjanic et de Gonzalo Higuain. Les bonnes relations entre Leonardo et Fabio Paratici, directeur sportif, turinois, pourraient faciliter cette opération complexe. Tout porte donc à croire que l’aventure parisienne de Mauro Icardi ne durera qu’un an...