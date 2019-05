Le Paris Saint-Germain a achevé sa saison de Ligue 1 avec le titre de champion en poche, mais aussi une défaite en Champagne du côté de Reims (1-3). Depuis l’élimination contre Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (0-2 ; 1-3), les dirigeants qataris semblent réfléchir à un changement au sein de la direction parisienne. L’ennui, c’est qu’on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer dans les semaines qui arrivent.

Thomas Tuchel a été officiellement prolongé par le Paris SG la semaine passée (son nouveau bail court jusqu’en 2021), tandis que Nasser Al-Khelaïfi, empêtré dans des affaires judiciaires, jouit de la présomption d’innocence et reste pour le moment, en tant que bras droit de l’Émir, en poste. Antero Henrique, le directeur sportif, n’a pas d’excellentes relations avec Thomas Tuchel, mais semble avoir été confirmé par le club dans ses fonctions.

Leonardo à la présidence ?

Seulement, L’Équipe, explique que le Portugais se sentirait menacé. D’une part parce que les décideurs qataris comptent refaire un organigramme du club et que le plus probable semble être un départ de l’ancien de Porto. Mais ce n’est pas la seule chose. Leonardo, directeur sportif de l’AC Milan et ancien du PSG, pourrait faire son retour dans la capitale, en tout cas cette hypothèse est jugée crédible par Antero Henrique qui commence à s’inquiéter.

Le Brésilien pourrait donc revenir après avoir été poussé vers la sortie suite à un coup d’épaule sur un arbitre, suivi d’une suspension. La question est dans quel rôle ? Henrique ne semble pas penser, comme le rapporte le quotidien, que Leonardo soit le futur directeur sportif, mais plus une sorte de président délégué, comme l’est déjà Nasser Al-Khelaïfi. Quid de ce dernier, alors ? Une chose semble certaine, les choses vont bouger à Paris.