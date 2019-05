Après deux années passées sur le banc, Unai Emery et le Paris Saint-Germain avaient décidé l’été dernier de mettre fin à leur collaboration, le technicien espagnol l’ayant en effet annoncé en conférence de presse en avril 2018. Pour le remplacer, le club de la capitale avait alors fait appel à Thomas Tuchel, qui restait sur une expérience au Borussia Dortmund (2015-2017). Et la magie a rapidement opéré. Hormis une première défaite de la saison contre Liverpool en Ligue des Champions (2-3), et une autre face à Guingamp en Coupe de la Ligue BKT (1-2), les Parisiens sont en effet restés invaincus en Ligue 1 jusqu’au 3 février et un revers face à l’Olympique Lyonnais (1-2).

Depuis son arrivée sur le banc parisien, Thomas Tuchel a en effet un bilan plus que satisfaisant : 43 matches dirigées toutes compétitions confondues pour 35 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Malheureusement, son équipe s’est arrêté en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United (2-0, 1-3) il y a quelques jours. Rapidement, son avenir a alors été légèrement au cœur des débats. Mais le jeudi soir, quelques heures après l’élimination en C1, Le Parisien expliquait que la direction des champions de France souhaitait prolonger Thomas Tuchel, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2020. Et ce samedi 25 mai, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de contrat de l’Allemand.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Thomas Tuchel d’une saison supplémentaire. L’entraîneur allemand est désormais lié jusqu’au 30 juin 2021 avec le club de la capitale, » peut-on en effet lire dans le communiqué de la formation parisienne. Avec cette année de contrat supplémentaire, Thomas Tuchel a donc encore au moins deux saisons à passer sur le banc du PSG. Avec toujours comme principal objectif de tenter de gagner la Ligue des Champions.