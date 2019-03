Le 12 février dernier, le Paris Saint-Germain réalisait une belle performance. Sur la pelouse d’Old Trafford, le club de la capitale dominait en effet Manchester United en huitième de finale aller de Ligue des Champions (2-0). Trois semaines plus tard, le champion de France devait alors valider son billet pour le prochain tour lors de la réception de MU au Parc des Princes. Mais devant son public, la formation de Thomas Tuchel a été éliminée de cette C1 (1-3) ! Une terrible désillusion pour le PSG, qui a dit adieu à la Ligue des Champions en huitièmes de finale pour la troisième fois d’affilée. Cette défaite soulève donc plusieurs interrogations. Mais un sujet ne semble pas au coeur des débats actuellement. Arrivé sur le banc parisien l’été dernier pour succéder à Unai Emery, Thomas Tuchel devrait lui continuer l’aventure avec le Paris Saint-Germain.

Malgré cette élimination en coupe d’Europe, l’avenir du technicien allemand dans la capitale française ne semble pas remis en cause, loin de là. « Je fais confiance au coach, lui, il va prendre sa décision, s’il change ou s’il ne change pas. Ce n’est pas après ce match qu’on va être dans l’action maintenant. On veut prendre des décisions la tête froide, ce n’est pas le moment maintenant de prendre des décisions, ce n’est pas le moment de parler de cela. On veut se calmer, on veut analyser ce qu’on a fait et voir ce que le coach veut, c’est très important, on a confiance en lui, après, c’est le foot », avait en effet expliqué Nasser Al-Khelaïfi après la rencontre de mercredi soir.

Et d’après les informations du Parisien, Thomas Tuchel se serait vu proposer une prolongation de contrat après la victoire à Manchester début février. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2020, l’ancien coach du Borussia Dortmund pourrait en effet prolonger son contrat de deux ans, soit jusqu’en 2022. Le quotidien francilien explique que les parties avaient alors prévu d’attendre le match retour au Parc des Princes pour se décider, et l’élimination n’aurait rien changé, comme l’a confirmé une source proche du club au Parisien. Reste désormais à savoir si Thomas Tuchel est plutôt partant pour rajouter deux ans à son contrat à Paris. Toujours selon le média français, le technicien âgé de 45 ans devrait donner sa réponse dans les quinze prochains jours, soit avant la trêve internationale.