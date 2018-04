« D’abord je vais dire que je viens de communiquer aux joueurs que nous avons eu une réunion le président et Antero et moi et que nous avons décidé que nous ne continuerons pas ensemble la prochaine saison. Je l’ai dit aux joueurs ce matin et je le communique à tous. Je remercie le président, Antero, le club, je remercie les joueurs, les supporters et vous aussi (les journalistes, ndlr) pour les 2 ans que j’ai passés ici. Il nous reste 5 matches, dont la finale de Coupe de France. J’ai demandé aux joueurs de bien finir la saison, avec le même esprit compétiteur, pour maintenir le niveau de jeu pour les derniers matches. »

Unai Emery a surpris tout son monde en officialisant ce vendredi en conférence de presse son départ du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’à la fin de saison, le technicien basque n’a donc pas survécu à l’élimination parisienne lors des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (3-1, 1-2). Si la formation francilienne a déjà raflé le trophée des Champions, la Coupe de la Ligue, le titre de champion de France et peut réaliser un quadruplé en remportant la Coupe de France face aux Herbiers, ce bilan sur la scène nationale n’a donc pas pesé bien lourd aux yeux des dirigeants parisiens.

Emery s’en va, Tuchel bientôt officialisé ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Thomas Tuchel est régulièrement cité pour succéder à Emery. Conscient que son avenir suscitait multiples débats, l’ancien entraîneur du Séville FC a donc décidé de prendre les devants ce vendredi. Avisés de cette décision avant le début de l’entraînement par Unai Emery en personne, les joueurs parisiens se seraient montrés bien silencieux.

En deux saisons passées sur le banc du PSG, l’entraîneur ibérique a raflé deux trophées des Champions, deux Coupes de la Ligue, une Coupe de France et un titre de champion de France. Ce palmarès pourrait s’enrichir le 8 mai prochain d’une nouvelle Coupe de France si le club parisien bat les Herbiers en finale au Stade de France. Une nouvelle page se tourne donc au Paris Saint-Germain qui devrait officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Thomas Tuchel.