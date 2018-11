Un match pour rentrer encore un peu plus dans l’histoire. Vainqueur du Classique dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome, le Paris Saint-Germain a enregistré une onzième victoire en onze matches de Ligue 1. Suffisant pour égaler le très vieux record détenu par Tottenham, qui avait réalisé la même performance lors de la saison 1960-1961. Mais le club de la capitale veut faire mieux et veut établir un nouveau record dans les 5 grands championnats européens à l’occasion de la réception du LOSC ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté). Un match qui s’annonce compliqué face à des Dogues deuxièmes, qui restent sur une série de quatre victoires en L1.

Pour tenter d’aller chercher ce record et de continuer cette magnifique série, Thomas Tuchel devrait opter pour un 3-4-3. Si Areola occupait le but parisien lors des trois dernières rencontres, Buffon va lui retrouver une place de titulaire, comme l’a expliqué le technicien allemand en conférence de presse. Absent depuis plusieurs jours, Thiago Silva devrait effectuer son retour au sein de la défense malgré la très belle performance de N’Soki au Vélodrome, avec Kehrer et Marquinhos à ses côtés, Kimpembe étant encore suspendu.

Rabiot et Mbappé titulaires ?

Dans le milieu à quatre, Thomas Tuchel pourrait aligner le même entrejeu que face aux Phocéens, à une exception près puisque Rabiot devrait être titularisé, renvoyant Draxler sur le banc. Meunier, Verratti et Bernat compléteraient ainsi ce milieu. Et concernant l’animation offensive, Mbappé devrait, sauf nouvelle surprise, débuter la rencontre avec Neymar et Di Maria à ses côtés. Titulaire dimanche, Choupo-Moting devrait donc regagner le banc pour cette partie au Parc des Princes.

Côté lillois, Christophe Galtier a déjà vendu la mèche en conférence de presse jeudi. Le technicien français a expliqué qu’il alignerait le même onze de départ que face au Stade Malherbe de Caen. On devrait donc retrouver Maignan dans les cages nordistes, avec une défense à quatre composée de Celik Soumaoro, José Fonte et enfin Ballo-Touré. Dans le 4-2-3-1 mis en place par Galtier, Xeka et Mendes prennent place juste au-dessus, avec le trio infernal Pépé-Ikoné-Bamba devant. Enfin, le jeune portugais Leão, buteur décisif le week-end dernier, occupera seul la pointe de l’attaque.

Le match sera diffusé sur Canal + Sport à 20h45. Retrouvez tout le programme Tv de votre week-end de Ligue 1.