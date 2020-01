Personnalité la plus recherchée sur Google par les internautes français en 2019 selon la plateforme SEMrush, Neymar (27 ans) a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Entre ses blessures à répétition, son envie de revenir au FC Barcelone, sa relation tendue avec les supporters du Paris SG et ses performances balle au pied, le Brésilien a occupé l’espace médiatique lors de l’année écoulée. Une année pas forcément évidente à gérer selon ses propres dires.

Interrogé par O Globoesporte au Brésil, l’international auriverde (101 sélections, 61 réalisations) a fait le bilan de ses derniers mois. « 2019 a été une année très difficile pour moi dans tous les sens, sur le plan professionnel comme personnel. Une année d’apprentissage, de rebondissements, de dépassement de soi. J’ai fini par me blesser et j’ai dû me relever. Puis, je me suis à nouveau blessé. Même si on peut croire à une année gâchée, j’ai beaucoup appris, j’ai engrangé beaucoup d’expérience. Je souhaite que 2020 soit meilleur », a-t-il lancé.

« Peut-être la bonne année pour Paris »

Une chose est sûre, les objectifs du n° 10 du PSG et de la Seleção sont très élevés pour les semaines à venir. « Mon objectif pour 2020 est de gagner tout ce que je peux avec le Paris SG et avec la Seleção. Relever de nouveaux défis, atteindre la finale de Ligue des Champions, gagner la Copa América à nouveau. Ce sont mes défis pour 2020 », a-t-il lâché, sûr de sa force. Et à la question de savoir si 2020 pouvait être la bonne année pour Paris en Ligue des Champions, le Paulista, auteur de 9 buts toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, ne s’est pas caché.

« Peut-être que oui. Au niveau de l’effectif, depuis que je suis ici, c’est l’année où nous sommes les mieux préparés, les plus forts dans tous les sens. Nous avons nos chances oui. Paris n’a jamais remporté la Ligue des Champions, mais nous allons essayer de tout gagner. Nous connaissons nos qualités, la qualité de notre effectif et nous espérons, évidemment, qu’à la fin de la saison, nous puissions être au rendez-vous », a-t-il conclu. Les supporters du PSG n’attendent que ça eux aussi.