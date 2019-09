Neymar a fait son grand retour sous le maillot du Paris Saint-Germain ce samedi au Parc des Princes. Lui qui a tant rêvé d’un retour au FC Barcelone durant les derniers mois s’était résigné à recevoir sifflets et insultes de la part de supporters parisiens très remontés. Et s’il a brillé sur le terrain avec un but fabuleux dans le temps additionnel pour sauver son équipe d’un mauvais résultat, le Brésilien a continué son œuvre en zone mixte après la rencontre. Muet depuis le début du feuilleton, ce qui en a frustré plus d’un, il a enfin concédé à revenir sur ses envies de départ.

« J’ai plusieurs raisons, notamment personnelles. Je veux être clair : je n’ai rien contre le club ni les supporters. Quand vous ne vous sentez pas bien dans un travail, vous en cherchez un autre. Ce n’est ni contre les gens qui travaillent ici, ni l’entreprise en elle-même, c’était juste une volonté de partir. J’avais mes motivations pour partir, je l’ai fait comprendre clairement et j’ai fait tout mon possible mais malheureusement, on ne m’a pas laissé. C’est la première fois que je parle depuis que tout est arrivé et ce sera la dernière car à partir de maintenant, ma tête est complètement à Paris. J’espère rejouer de plus en plus et pouvoir aider mes coéquipiers », a-t-il lancé.

Neymar souhaite donc mettre un point final à son été complètement fou. Mais il va devoir continuer à affronter la fronde des supporters, qui n’ont pas goûté ses rares sorties médiatiques ou celles de son entourage. Le joueur de 27 ans confirme aussi qu’il ne se sent pas forcément bien à Paris, ce qui semble être la raison première de son envie de départ. Cela ne réchauffera pas la relation avec les fans du club de la capitale. Cependant, en étant réapparu sous le maillot parisien, en marquant et en s’exprimant devant la presse, Neymar a fait une bonne partie du chemin vers la rédemption, qui ne pourra, quoi qu’il arrive, pas être totale.

