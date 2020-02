Cette 24e journée de Ligue 1 a été étonnante. Rennes, qui a fait match nul contre Brest, a perdu du terrain derrière sur Lille, vainqueur à Angers, et devant sur l’Olympique de Marseille devant, qui a battu, non sans mal Toulouse. L’AS Monaco est passée de la douzième place à la cinquième en huit minutes en revenant sur Amiens tandis que Dijon et Nantes nous ont offert une rencontre de samedi soir comme on en voit rarement en faisant trois buts partout.

Pour finir cette belle journée, le Paris Saint-Germain, qui reprendra la route de la Ligue des Champions dans neuf jours, accueille, au Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais (rencontre à suivre sur notre live commenté), qui affrontera la Juve en C1. Les absents sont nombreux. Dagba, Diallo, Bernat, Thiago Silva, Marquinhos et Neymar, sont absents côté parisien quand l’OL va devoir jouer sans Dubois et Koné, mais aussi Reine-Aélaïde et Depay.

4-4-2 contre 4-3-3

Thomas Tuchel, malgré les forfaits devrait aligner son habituel 4-4-2. Keylor Navas gardera bien les buts et sera protégé par Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer et Thomas Meunier. Au milieu de terrain le double-pivot pourrait être composé de Marco Verratti et d’Idrissa Gueye. Pablo Sarabia et Angel Di Maria devraient être choisis pour animer les flancs de la ligne d’attaque parisienne. Les deux attaquants ne seront autres que Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

À l’OL, Rudi Garcia, qui réussit peu contre Paris, devrait opter pour son 4-3-3 fétiche. Anthony Lopes retrouvera sa place dans les buts et la défense devrait être inchangée. Rafael, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal vont protéger le portier portugais. Au milieu, Lucas Tousart sera titulaire tout comme Thiago Mendes et Maxence Caqueret. Enfin, en attaque, Houssem Aouar et Karl Toko Ekambi animeront les ailes quand Moussa Dembélé occupera la pointe. Du spectacle en perspective !