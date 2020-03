Le rendez-vous que toute la France du football attend. Mercredi, le Paris SG, battu (2-1) à l’aller en Allemagne, reçoit le Borussia Dortmund (8e de finale retour de Ligue des Champions). Un choc pour lequel Thomas Tuchel cherche encore la bonne formule, au vu des absences et méformes. Une incertitude plane notamment sur le cas Thiago Silva (35 ans), absent depuis le match aller.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Paris SG a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son capitaine brésilien. « Je suis plus optimiste, il n’a pas de douleurs depuis 10-11 jours, c’est le bon timing pour lui. Il pourrait même jouer 15-20 minutes demain (à Strasbourg, 28e journée de Ligue 1), mais en même temps, on peut le faire travailler avec intensité ici demain et dimanche. On avisera ensuite s’il est prêt ou non pour Dortmund », a-t-il expliqué.

Marquinhos attend aussi de savoir...

En d’autres termes, l’international auriverde (89 sélections, 7 réalisations) a de fortes chances d’être complètement remis sur pied pour la réception du club de la Ruhr. Ne lui manquera que le rythme. « J’ai parlé avec lui, il se prépare pour mercredi, il veut absolument jouer », a confirmé TT, jouant toutefois la carte de la prudence. « On doit attendre, être patient, voir, attendre mardi ou mercredi matin. C’est le plan. On ne peut pas être impatient ».

La présence du n° 2, très décevant à l’aller et cible des critiques, est une donnée essentielle pour le coach parisien. « Si Thiago joue, cela influence le positionnement de Marquinhos. S’il ne joue pas, on doit trouver une solution, on la trouvera c’est sûr », a-t-il conclu sur le sujet, lui qui a déjà plusieurs fois admis qu’il préférait aligner Marquinhos au milieu de terrain pour donner plus d’équilibre à son onze. Pas sûr que tout le monde soit d’accord...