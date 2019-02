Imaginez la terreur qui a agité les pensées de Thomas Tuchel lorsqu’il a vu Nabil Fekir, dans les derniers instants d’OL-PSG (2-1), tacler sauvagement par derrière Leandro Paredes, seule recrue hivernale du club de la capitale ? Recruté pour pallier le manque de solution dans l’entrejeu, l’Argentin s’est écroulé au sol et Tuchel a bondi et crié son affolement face à la scène. Heureusement, le milieu de terrain, entré en jeu quelques minutes plus tôt, s’est relevé. Nabil Fekir, lui, n’a récolté qu’un carton jaune.

Interrogé en conférence de presse sur ce moment chaud, Tuchel a réagi vivement, montrant ainsi la crainte qu’il avait ressentie. « Tu as vu ça ? Tu as vu ? Et ? Chaque match maintenant ! Le dernier match, c’est presque la fin de carrière de Thilo Kehrer (référence au tacle de M’Baye Niang lors de PSG-Rennes, ndlr) ! Et aujourd’hui encore. Si le pied de Leandro Paredes était plus stabilisé, le genou était fini ! Ce n’est pas possible, par derrière comme ça . Pardon, mais ce n’est pas possible », a-t-il éructé.

Cependant, il n’a pas voulu polémiquer sur le choix de l’arbitre de n’infliger qu’un carton jaune à Fekir. « Tu peux répondre. Je ne dis pas rouge, mais tu peux l’écrire. Tu as vu. Chaque match la même chose. » Visiblement choqué et encore remonté à l’encontre de Fekir, Thomas Tuchel a cru, l’espace de quelques secondes, perdre son unique renfort hivernal. Reste à savoir si son coup de gueule servira à mieux protéger les joueurs parisiens dans les semaines à venir.