L’Olympique Lyonnais est donc la première équipe à faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Pour cela, le club rhodanien a dû livrer un match dantesque, avec beaucoup d’envie et une énorme débauche d’énergie. En s’imposant 2-1, même score que lors de la victoire au Groupama Stadium la saison passée, il a dévoilé quelques faiblesses parisiennes. Lesquelles ? D’abord quelques défaillances individuelles. La charnière parisienne n’a pas été irréprochable, loin de là. Thilo Kehrer, Thiago Silva et Presnel Kimpembe ont tous les trois déçu et évolué en dessous du niveau attendu. Ils ne sont pas les seuls, mais Thomas Tuchel, en conférence de presse, a livré une analyse différente sur ce qui a principalement manqué à son équipe.

« Je ne suis pas satisfait de notre précision. On a fait beaucoup d’erreurs très faciles. On a pris beaucoup de mauvaises décisions en première période. On se libérait du premier pressing de Lyon et on a eu beaucoup d’espace, de temps, et dans ces situations, on a pris beaucoup de mauvaises décisions et on a manqué de précision. J’ai dit à mon équipe de rester confiante, de rester ensemble, de travailler dur. C’était nécessaire de jouer avec moins de touches de balle. On a trouvé beaucoup de fois Di Maria et Draxler entre les lignes, et on a eu beaucoup d’occasions en deuxième mi-temps. Mais on n’a marqué qu’un but et le penalty a été décisif », a-t-il commenté.

« Même pour moi, c’était plus difficile »

Pour le coach allemand, c’est une mauvaise gestion des phases de transition qui a coûté cher. « On a mal géré les occasions d’avoir des occasions », a-t-il expliqué, regrettant donc quelques mauvais choix de la part de ses ouailles. Le capitaine Thiago Silva a lui évoqué un problème de concentration sur la durée du match. Et il ne s’est pas épargné. Impliqué sur les deux buts (il est lobé par le centre de Dubois sur le premier et concède le penalty), le défenseur brésilien sait qu’il n’a pas livré une prestation inoubliable.

« On a bien commencé le match, concentré tous ensemble. Quand on a marqué, on s’est relâché, on n’ a pas été à 100 % concentré et aujourd’hui c’est un match d championnat, mais la qualité de l’équipe d’en face, c’était niveau Ligue des Champions. Malheureusement, on n’a pas fait un super match, car pour gagner un match comme ça, tu dois être concentré à 100 %. Aujourd’hui, même pour moi, c’était un peu plus difficile », a-t-il reconnu. Cette première défaite agira-t-elle comme un rappel à l’ordre en vue de la Ligue des Champions ? La saison passée, le PSG s’était déjà incliné 2-1 à Lyon à quelques semaines du huitième de finale européen. Et cela ne leur avait pas porté chance...