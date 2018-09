Treizième de Ligue 1 la saison passée, l’Amiens Sporting Club a fait les choses en grand lors du mercato estival pour se renforcer et tenter de montrer un meilleur visage lors de l’exercice 2018-2019. Un mercato plutôt réussi puisque de nombreux joueurs sont arrivés dont le milieu brésilien Ganso. Un gros coup réalisé par les Amiénois, mais les débuts du joueur prêté par le FC Séville semblent passer au second plan. La faute à un très bon début de saison de l’autre renfort phare désormais, Saman Ghoddos. Recruté à Östersund contre un chèque d’environ 4 millions d’euros, l’attaquant de 25 ans, qui a signé un contrat de cinq ans avec les pensionnaires du stade de la Licorne, a déjà fait son trou au sein de la formation dirigée par Christophe Pélissier.

Titulaire contre le Stade de Reims deux jours après son arrivée, le premier joueur iranien à évoluer en Ligue 1 n’a eu besoin que de 58 minutes pour trouver le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs. Un début canon qu’il a confirmé quelques semaines plus tard. Après une apparition contre Saint-Etienne (0-0) avant la trêve internationale, l’international iranien a retrouvé le chemin des filets lors du revers face au LOSC (2-3). Et après un match contre Strasbourg (1-3) le week-end dernier, Saman Ghoddos a aussi montré qu’il pouvait servir ses partenaires, en délivrant deux passes décisives contre le Stade Rennais (2-1). « Déjà, c’est un joueur qui a une mentalité collective et c’est ce qui compte le plus. (...) Il marque des buts, mais fait aussi des passes décisives et peut jouer plusieurs rôles différents. C’est quelque chose que nous voulions au club », avait justifié Christophe Pélissier après on arrivée. Le principal concerné semble donc avoir tapé dans le mille en ce début de saison, alors que rien n’était gagné après un début de carrière peu commun.

De la D3 suédoise à la Ligue 1 !

S’il est aujourd’hui dans le championnat de France, Saman Ghoddos ne pensait certainement pas y arriver un jour. Formé à IF Limhamn Bunkeflo 07, le natif de Malmö, qui avait fait ses premiers pas dans le club de la capitale suédoise, fait ses premiers pas chez les pros en 2011 avec le LB07, à seulement 17 ans. Auteur de plusieurs rencontres en division 3 suédoise, il est ensuite repéré par le Trelleborgs FF où il y passe un an. Ghoddos goûte ensuite à la D2 suédoise avec le Syrianska FC où il commence à se faire un nom en inscrivant 17 buts en 61 apparitions. Sa carrière prend ensuite un autre tournant le 1er janvier 2016 en signant à Östersund pour 75 000 euros. Après une première saison où il termine meilleur buteur du club avec 10 réalisations, l’attaquant iranien enchaîne l’année suivante et remporte notamment la Svenska Cupen, la Coupe de Suède. Mais le véritable tournant intervient quelques mois plus tard.

Présent en Ligue Europa avec Östersund, Saman Ghoddos qualifie sa formation pour la phase de poules de la C3 en marquant le but du 2-0 lors du match retour des barrages contre le PAOK Salonique (1-3 à l’aller). Une scène européenne où il trouvera ensuite le chemin des filets à deux reprises avant de porter son total de passes décisives à trois avec deux caviars contre Arsenal à l’Emirates Stadium. Désormais connu aux yeux du grand public, l’avant-centre suscite l’intérêt de plusieurs écuries et gagne même une place en sélection iranienne, avec laquelle il a disputé le Mondial 2018 en Russie. Et Amiens a donc empoché le gros lot par la suite et l’affaire ne fut pas si simple. « Nous avions des offres de plus gros clubs, mais c’est la meilleure étape pour la carrière de Saman. Quatre clubs au total ont accepté de payer beaucoup, mais nous avons pensé que ce serait la meilleure solution pour lui », avait alors expliqué son agent Nenad Lukic à Expressen. Une étape qui démarre donc très bien pour Saman Ghoddos avec deux réalisations et deux caviars en cinq apparitions.