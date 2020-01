En ce deuxième jour de mercato hivernal 2020, c’est Neymar (27 ans) qui est sur toutes les lèvres en France et en Espagne. L’Équipe, Mundo Deportivo et Sport font en effet leur une du jour sur le Brésilien. Avec des sons de cloche évidemment différents. Si le quotidien sportif français revient sur son histoire d’amour contrariée avec le public du Paris SG ces derniers mois, les publications espagnoles, elles, relancent le feuilleton d’un départ au FC Barcelone.

MD explique ainsi que, du côté du club blaugrana, la cote de l’international auriverde est toujours au plus haut. Les dirigeants catalans considèrent qu’il est celui qui représente le plus de garanties pour initier l’ère post-Lionel Messi. Selon eux, le n° 10 de la Seleção est même « le crack mondial le plus accessible » à l’heure actuelle sur le marché, citant les exemples de Harry Kane ou encore Kylian Mbappé, retenus ardemment par Tottenham et le PSG.

Tout le monde en parle

Sport, pour sa part, indique que le mercato d’été à venir sera plus propice à un transfert. Ney fêtera en effet les trois ans de son arrivée dans la capitale française. « La fin de sa période protégée », croit savoir le journal local, se rangeant derrière une clause de stabilité qui, comme nous vous l’avions expliqué il y a peu, n’est que très peu utilisée dans les faits. Toujours est-il qu’en Catalogne donc, on semble donc croire dur comme fer au retour du Brésilien au Camp Nou, et ce, même s’il lui restera toujours deux ans de contrat (2022).

L’Équipe, de son côté, publie les propos d’un proche de la star parisienne. Avec un son de cloche bien différent. « Aujourd’hui, Neymar a le sentiment que cette équipe peut changer cela. Il a développé une grande complicité avec Mbappé et est totalement impliqué. Ensemble, ils savent qu’ils sont capables de détruire n’importe quel adversaire. S’ils font une grande saison, s’ils vont loin en C1, il y a de bonnes chances pour qu’il veuille rester », analyse cette source. Qu’on se le dise, le feuilleton Neymar est déjà reparti, et ça risque de durer !