Durant ses dix années passées à Manchester United, Antonio Valencia a tout connu. Arrivé en tant qu’ailier chez les Red Devils, c’est au poste de latéral droit qu’il a excellé durant sa carrière à Manchester United où il a notamment gagné deux titres de Premier League, la FA Cup et l’Europa League. Capitaine du club, il a laissé une trace indélébile à Old Trafford et possède un bilan hors norme pour un défenseur droit (289 matches - 18 buts - 48 passes décisives). Mais comme le dit l’adage, toutes les bonnes choses ont une fin et l’international équatorien disait adieu à l’Angleterre pour retourner chez lui en Équateur et terminer sa carrière du côté du LDU Quito.

S’il a disputé une dizaine de matches depuis son retour et que son talent reste toujours intact malgré les années, l’expérience au pays est difficile pour ce joueur qui avait quitté ce petit pays d’Amérique du Sud pour rejoindre Villarreal en 2005. Interrogé par la presse locale, le président du LDU est d’ailleurs résigné à l’idée de voir partir son joueur star dans les prochains jours. « L’autre jour (le 16 novembre), il y a eu une bagarre assez importante dans le stade du Delfín (une équipe locale) quand il a été insulté et il y a eu des problèmes avec son père et son frère. Comment voulez-vous qu’un père réagisse si son fils revient de Manchester et qu’il est maltraité ? Il reçoit des insultes et des grossièretés. Ça vient de la désinformation qui existe chez les gens, qui détestent Valencia parce qu’il joue au Liga de Quito. Sa fille a reçu des insultes à l’école. Il pense beaucoup (à son avenir). C’est très probable qu’Antonio ne revienne pas. »

Actuellement en Europe pour passer les fêtes de fin d’année, il a été aperçu il y a quelques jours dans le vestiaire des Red Devils. Mais il n’y a aucune chance de le voir revenir à MU cet hiver. Toutefois, selon nos informations, ses représentants lui cherchent actuellement une porte de sortie en Europe. En France, Antonio Valencia a été proposé à Dijon il y a quelques semaines, mais aussi à l’OL qui n’a pour l’instant pas donné suite par rapport au quota d’extra communautaires. L’Équatorien de 34 ans pourrait être proposé dans un autre club de Ligue 1 dans les jours à venir. Si jamais cela n’aboutit pas, l’ancien capitaine de Manchester United pourrait débarquer en Championship où plusieurs équipes sont déjà prêtes à l’accueillir.