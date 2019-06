Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été agité sur le marché des transferts, notamment dans le secteur défensif. Du côté des arrivées, il ne faut pas exclure le recrutement d’un défenseur central, alors que le nom de Matthijs de Ligt revient régulièrement. Il s’agit de préparer l’avenir, puisque Thiago Silva est âgé de 34 ans et que Presnel Kimpembe pourrait bien voir son statut être menacé. Surtout, le club de la capitale ne semble pas disposé à faire monter en grade Stanley N’Soki, qui avait bénéficié de temps de jeu lors de la première partie de saison dernière, avant de peu à peu disparaître des plans de Thomas Tuchel.

Le jeune défenseur âgé de 20 ans est clairement considéré sur le départ, d’autant qu’il dispose de plusieurs courtisans, principalement en Ligue 1. L’Olympique de Marseille et le LOSC sont les deux principaux prétendants cités jusque là. Le profil polyvalent de N’Soki, capable de jouer dans le couloir gauche, intéresse ces deux formations. Mais un troisième club pourrait bien venir chambouler leurs plans. Et pas n’importe lequel puisque selon nos informations, l’Olympique Lyonnais est également sur le coup. Un rendez-vous est même prévu dans les prochains jours à Lyon entre les deux parties pour évoquer une future collaboration.

Rappelons que l’OL cherche à se renforcer défensivement, avec le départ en fin de contrat de Jérémy Morel et peut-être celui de Marcelo. Seul Denayer apparaît comme intouchable du côté rhodanien. Stanley N’Soki ressemble à un bon coup sur le marché, aussi bien en termes de prix (il est estimé entre 6 et 8 M€) qu’en termes de potentiel. Il colle aux profils ciblés par l’OL sur le mercato ces dernières années. Le défenseur parisien est donc devenu une cible de choix sur le marché et devrait avoir un large choix de destinations pour son avenir.

