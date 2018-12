L’attaque de l’Olympique de Marseille est en crise. Ce constat, dressé depuis plusieurs semaines, ne surprendra personne. Auteur de 30 buts en championnat, le club olympien n’a pas vraiment compté sur ses deux buteurs patentés, Kostas Mitroglou et Valère Germain, pour atteindre ce total. Avec trois buts inscrits chacun, le Grec et le Français n’ont toujours pas répondu aux attentes que suscite un tel poste à Marseille. Contre Angers (1-1), ça ne s’est pas vraiment arrangé.

Titulaire au coup d’envoi, Mitroglou n’a touché que trois ballons avant d’être remplacé à la mi-temps, après 45 minutes durant lesquelles les Phocéens n’ont tenté aucun tir au but ! Pas de quoi faire le jeu de Germain. Pour remplacer l’attaquant hellène, Rudi Garcia n’a en effet pas souhaité faire appel à ses services, préférant faire entrer en jeu le remuant Ocampos. Semaines après semaines, les désaveux s’enchaînent donc pour les attaquants marseillais. Mais si le mercato hivernal approche, pas sûr que l’OM puisse en profiter pour faire le ménage. Surtout en ce qui concerne Mitroglou.

Les agents de Mitroglou ne veulent toujours pas entendre parler de départ

Muet en championnat depuis le 7 octobre dernier et le succès de l’OM à l’Orange Vélodrome contre Caen (2-0), le Grec ne sait plus mettre un pied devant l’autre. Ces derniers temps, ses échauffements d’avant-match à très très faible intensité lui avaient d’ailleurs attiré les moqueries sur les réseaux sociaux. Un état de forme problématique à l’heure où l’OM aimerait peut-être voir un club sortir le chéquier pour lui permettre de s’en débarrasser. Dernièrement, l’Olimiacos a d’ailleurs été cité en ce sens. Sauf que l’agence représentant Mitroglou a été très claire à ce sujet.

« Avec tout le respect pour le club et les supporters, que Kostas respecte profondément et avec lesquels il est lié, nous souhaitons être clairs : les articles associant MItroglou à l’Olimpiacos sont faux et non fondés. Mitroglou est concentré sur ses objectifs avec Marseille et rien d’autre », peut-on lire dans des propos relayés par les médias grecs. Il faut dire qu’avec un contrat jusqu’en 2021 et un salaire net annuel estimé à 2,5 M€, Mitroglou ne compte pas quitter l’OM à la va vite. Quitte à arpenter les terrains de L1 comme un fantôme.