C’est une information qui risque de faire bondir les supporters olympiens. Selon L’Équipe, l’Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur Luiz Gustavo, le milieu de terrain brésilien de l’OM ! Tout part de la volonté du nouveau staff technique, incarné par Juninho et Sylvinho, de recruter un nouveau milieu de terrain à la dimension technique plus affirmée que celle de Lucas Tousart, seul réel milieu défensif de l’effectif. « On a besoin d’un autre profil devant la défense. (...) Quelqu’un de fin techniquement, qui aime le ballon et qui fasse jouer son équipe, un patron. Lucas Tousart a un profil plus physique », avait ainsi déclaré Juninho lors de sa conférence de presse de présentation.

Et la réflexion de Juninho a débouché sur un nom, celui de Luiz Gustavo, qui réunit des caractéristiques intéressantes : de la technicité, de l’expérience, du caractère, soit autant d’éléments qui ont manqué à Lyon la saison passée. Le fait qu’il soit Brésilien est un avantage supplémentaire en vue d’une opération séduction. Car c’est là que la bataille s’annonce rude. L’OL va devoir s’entendre avec l’OM et avec le joueur. Ce dernier a été déçu de ne pas pouvoir rallier la Chine l’hiver dernier, alors qu’il ne jouait plus sous Rudi Garcia et qu’une proposition mirobolante lui avait été effectuée.

L’OM a besoin de dégraisser

Serait-il prêt à rallier un concurrent direct de l’OM ? C’est l’une des questions soulevées par ce dossier. Du côté de la direction phocéenne, le débat est autre. Un dégraissage est attendu cet été mais comme souvent dans ces cas-là, ce ne sont pas forcément les indésirables qui attirent le plus d’offres. Luiz Gustavo n’est pas intransférable d’autant qu’il touche un confortable salaire sur la Canebière. Dans son édition du jour, La Provence notait d’ailleurs que sa présence était loin d’être assurée la saison prochaine.

L’OL est en tout cas prêt à tenter sa chance dans ce dossier, en profitant donc de la volonté de dégraissage de l’OM et de la présence dans ses rangs de la paire Juninho-Sylvinho. Pour les supporters olympiens, qui adorent Luiz Gustavo depuis son arrivée en provenance de Wolfsbourg il y a deux ans, le coup serait rude, alors qu’ils se mobilisent sur les réseaux sociaux pour le convaincre de rester à l’OM. Âgé de 31 ans et sous contrat jusqu’en 2021, Luiz Gustavo devra bientôt prendre une décision très importante pour la suite de sa carrière.

