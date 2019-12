C’est décidé, l’Olympique Lyonnais sera offensif en janvier. Les Gones désirent offrir des renforts à Rudi Garcia pour oublier une première partie de saison des plus décevantes. Le directeur sportif des Gones Juninho espère pouvoir boucler une arrivée par ligne et a déjà mis le responsable de sa cellule de recrutement Florian Maurice sur le coup. Et ce dernier a soumis une idée qui a fait son bonhomme de chemin chez l’ensemble des décideurs lyonnais.

Ainsi, selon RMC Sport, les pensionnaires du Groupama Stadium s’apprêtent à soumettre une offre à Benfica pour Gedson Fernandes (20 ans). L’offensive sera lancée dès le retour de congés du président Jean-Michel Aulas et se fera visiblement sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Au regard de la situation du milieu du SLB (seulement 2 titularisations en Liga NOS pour 12 apparitions toutes compétitions confondues), la proposition de l’OL pourrait faire mouche.

Le précédent Ruben Dias

Seulement, les Lisboètes ont verrouillé le contrat de l’international lusitanien (2 sélections), révélation de la saison passée, il y a plusieurs mois déjà. Le jeune homme, milieu à tout faire doté d’une belle frappe de balle, est en effet lié à son club formateur jusqu’en juin 2023 et une clause libératoire fixée à 120 M€. Il faudra donc que l’OL se montre très convaincant concernant le montant de ladite option pour que les Encarnados valident l’opération.

Les Rhodaniens savent mieux que personne qu’il est très difficile de négocier avec l’écurie de la Luz. À l’été 2018, ils avaient tenté leur chance à plusieurs reprises pour s’offrir les services du défenseur central international portugais Ruben Dias (22 ans). Et malgré des offres à 35 M€ et plus, l’OL n’avait pas su infléchir la position de Benfica, qui se rangeait alors derrière la clause de son joueur fixée alors à 60 M€. Qu’en sera-t-il pour Gedson Fernandes ? Réponse dès le retour de JMA.