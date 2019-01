Le PSG sera à n’en pas douter l’un des principaux animateurs de ce dernier jour du mercato hivernal. D’Idrissa Gueye à Willian en passant par Thiago Mendes, de nombreuses pistes sont actuellement explorées par les dirigeants parisiens. Et même parmi les plus exotiques. Ainsi, le Washington Post, suivi de Skysports ce matin, explique que le PSG est en passe de boucler le transfert de Luciano Acosta pour un montant avoisinant les 8,5 M€. Qui est ce Luciano Acosta ? Il s’agit du numéro 10 de DC United, la franchise de Washington, où évolue Wayne Rooney.

L’attaquant anglais a bénéficié du talent d’Acosta lors de la dernière saison, puisque le milieu offensif, de nationalité argentine, a délivré 17 passes décisives au total (2e meilleur total) et a inscrit 10 buts. Petit et vif, il se balade entre les lignes, joue essentiellement en soutien de l’attaquant mais semble avoir les qualités pour évoluer également sur une aile. Il part d’ailleurs souvent de la gauche pour rentrer sur son pied droit.

Deux clubs de Premier League également sur le coup

Luciano Acosta a pris l’avion mercredi pour se rendre à Paris ce jeudi. Il n’a plus qu’un an de contrat et le PSG aurait donc proposé 10 millions de dollars (soit 8,5 M€) pour la racheter. Ce montant ferait d’Acosta la plus grosse vente de l’histoire de la MLS, pas habitué à se voir dépouillé par les plus grands clubs européens. Le Washington Post précise que DC United avait précédemment refusé une offre d’Al-Hilal, et que Manchester City et un autre club de Premier League sont également intéressés par Acosta.

Tout n’est donc pas bouclé pour le PSG, qui devra se méfier d’une relance anglaise, mais le dossier semble bien engagé. L’intérêt du club de la capitale aurait été exprimé auprès de DC United il y a quelques semaines et les choses se seraient accélérées ces dernières heures, au point que le club américain a autorisé son joueur à se rendre en Europe, au cas où il devrait passer une visite médicale. Il ne reste désormais que quelques heures pour savoir si ce dossier sera conclu.