En peu de temps, Mauro Icardi s’est déjà mis le PSG et ses supporters dans la poche. Buteur à déjà 7 reprises (4 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions) en seulement 9 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant argentin a su trouver sa place et bénéficier d’un temps de jeu plus grand prévu grâce aux blessures et aux suspensions des uns et des autres. Il semblerait que le champion de France et le joueur de 26 ans se soient parfaitement trouvés.

Recruté dans les derniers instants du mercato cet été, Icardi peut remercier le PSG qui l’a sorti d’une situation plus que compliquée en Italie. Après d’âpres négociations, le joueur qui appartient toujours à l’Inter Milan, ne souhaitait pas vraiment quitter les Nerazzurri malgré son conflit avec son club d’alors, a finalement dit oui pour un prêt dans la capitale française. Leonardo, artisan en chef de cette opération, a également laissé traîner une option d’achat de 70 M€. Bien lui en a pris puisque le joueur lui semble déjà décidé à prolonger l’aventure, comme il l’a indiqué à RMC ce lundi soir.

Icardi clame son envie de rester

« Je dois faire mes preuves sur le terrain. Nous avons passé un bon mois d’octobre mais il reste tant à faire. Je dois continuer à faire mes preuves ces prochains mois. Nous verrons en fin de saison si je reste. Je veux faire de bonnes choses, je suis venu pour ça. De toute évidence, jouer pour une équipe comme le PSG est très important. C’est une des meilleures équipes du monde. C’est un progrès dans ma carrière. Je ferai tout pour rester ici » a fini par déclarer le natif de Rosario durant cet entretien.

Cela fait seulement deux mois que Mauro Icardi a posé ses valises et même s’il reconnaît ne pas trop sortir de chez lui pour visiter Paris, il se sent très bien dans son nouveau club. Il reste désormais à poursuivre ses bonnes prestations pour finir de convaincre Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de lever l’option d’achat. En cas de concrétisation de ce transfert, le PSG s’offrirait un attaquant pour plusieurs saisons à un prix franchement inférieur au marché actuel. La route reste longue tout de même jusqu’à mai.