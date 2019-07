L’Olympique de Marseille passe ce mercato estival au ralenti. Pour le moment, seul Alvaro Gonzalez (Villarreal) est arrivé en prêt avec option d’achat tandis que côté départs, outre les joueurs en fin de contrat, Lucas Ocampos s’en est allé en Liga, au FC Séville, et Yusuf Sari jouera l’année prochaine en Turquie, à Trabzonspor. Inutile donc de dire que tout le monde s’impatiente d’autant que la formation d’André Villas-Boas a besoin d’un petit lifting malgré des derniers matches amicaux convaincants voire probants.

L’avion de Dario Benedetto n’a toujours pas atterri sur Marseille, même s’il devrait bien être la seconde recrue olympienne de l’été. Ensuite, on verra probablement des mouvements en prêts si on en croit les informations de La Provence. Enfin, cela dépendra des fonds à disposition et donc des sous engrangés par les départs de certains éléments. Morgan Sanson, un temps pisté par West Ham, est encore là et tous les yeux sont rivés sur Florian Thauvin.

Le principal admirateur de Florian Thauvin pense à démissionner

Le champion du Monde 2018 est l’autre grosse valeur marchande de l’effectif du club d’Andoni Zubizarreta. Si Arsenal s’est bien renseigné sur son cas, si le dossier menant à Nicolas Pépé échouait, c’est évidemment le Valencia CF qui tient la corde. Le fait de jouer la Ligue des Champions avec l’écurie espagnole attire forcément un Florian Thauvin, qui aura donné beaucoup pour l’OM ces dernières années. Mais ce ne sera pas aussi simple pour l’international tricolore.

En effet, la formation espagnole, en tout cas ses dirigeants, tiennent jusqu’à aujourd’hui un conseil d’administration pour savoir comment avancer et notamment sur le dossier Florian Thauvin. Le gaucher a quelques admirateurs chez le dernier quatrième de Liga, notamment le directeur sportif Mateu Alemany. Oui, mais voilà, le dirigeant espagnol pense à donner sa démission à Peter Lim, le grand patron valencian, pour cause de divergences sur la gestion du club rapporte Mundo Deportivo. De là à voir le dossier Thauvin enterré, il n’y a qu’un pas. Une nouvelle pas franchement bonne pour les Phocéens qui cherchent toujours à dégager de l’argent frais.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10