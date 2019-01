Il est revenu comme le sauveur que l’on n’attendait pas. Limogé en octobre 2018 et rappelé en janvier 2019, Leonardo Jardim n’a pas pu résister à l’idée de venir jouer les pompiers de service pour le club qui a lancé sa carrière en France. Hier, dans un entretien accordé au site officiel de l’ASM, le Lusitanien a confirmé que cela avait joué un rôle important dans sa prise de décision. Mais désormais, place aux actes, à commencer par la demi-finale de Coupe de la Ligue face à Guingamp.

Désireux de remettre Monaco sur le chemin de la victoire, Jardim a l’opportunité de lancer sa deuxième aventure monégasque par une qualification pour une finale de coupe, ce qui ne serait pas de refus pour un groupe sous pression depuis le début de la saison. « En début de saison, on avait des objectifs différents : jouer le podium. Et dès juillet, j’ai été très clair, cet objectif était impossible avec ce groupe. J’ai été frontal et direct. Mais aujourd’hui, la situation est différente : aller en finale de Coupe de la Ligue et se maintenir en Ligue 1, se sauver. On est sur une feuille de route complètement différente », a-t-il déclaré ce mardi dans les colonnes de Nice-Matin.

5 joueurs sur le départ ?

Mais pour atteindre ces nouveaux objectifs, Jardim ne compte pas sur tous les joueurs qu’il a à disposition. Hier déjà, la presse anglaise indiquait que le cas de Youri Tielemans intéressait les Foxes de Leicester. Remis en confiance par Henry, le Belge ne sera pas retenu par un coach avec lequel il n’entretenait pas forcément de bons rapports. D’ailleurs, l’ASM serait disposée à lâcher son joueur sous forme de prêt. Si Tielemans n’a plus les faveurs du nouveau staff technique, le club princier n’entend pas le bazarder non plus dans l’optique d’une revente à un meilleur prix.

Et ce c’est pas tout puisque dans son édition du jour, L’Equipe révèle que pas moins de cinq joueurs au total pourraient être invités à quitter le navire monégasque. D’autres recrues ne seraient également pas à exclure. Si les noms des joueurs visés par cette lessive hivernale n’ont pas filtré, celui de Tielemans semble inévitablement faire partie de la liste. A noter cependant que les jeunes Almamy Touré et Francesco Antonucci sont eux aussi annoncés partant. L’Eintracht Francfort et Nice seraient des destinations possibles.