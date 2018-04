En plein dans la course à la 5e place avec Saint-Etienne et Rennes, l’OGC Nice n’aura pas le droit au faux pas durant ces 3 derniers matches de championnat. Le club de la cote d’Azur pourra compter sur Mario Balotelli (27 ans) pour tenter de se qualifier en coupe d’Europe pour la 3e saison consécutive. L’attaquant ferait là un beau cadeau d’adieu au Gym car vraisemblablement il est en train de disputer ses derniers matches sous le maillot rouge et noir.

Il y a quelques jours déjà, il avait publié une photo assez équivoque sur les réseaux.« Ça a été deux ans formidables grâce à vous. Il reste encore cinq matchs. Issa Nissa », avait-il écrit avant de nuancer. « Ce n’est pas un au revoir pour le moment. On ne peut pas connaître le futur. J’avais simplement envie de dire merci à cet instant. » Sauf que cette fois-ci, Mario Balotelli a vraiment parlé de son avenir et de ses intentions de départ au site italien Calciomercato. Selon lui, il n’a quasiment aucune chance de rester chez les Aiglons la saison prochaine.

« Il y a beaucoup d’équipes qui me suivent, mais je peux dire que l’AC Milan n’est pas l’une d’entre elles. Il n’y a aucune chance que je retourne chez les Rossoneri. Nice ? Je suis quasiment sûr que je ne vais pas rester, même si je n’en suis pas totalement certain. Plus que probablement, ce sera ma dernière saison ici, malgré le fait que ce soit ma meilleure en France. » En effet, Balotelli a marqué 15 buts en Ligue 1 cette saison, plus 6 en League Europa. Voilà des intentions de départ sans équivoque. En deux saisons, il aura tout de même réussi à se relancer. C’est son ami Yoan Cardinale qui sera triste.