L’été dernier, le Paris Saint-Germain frappait un grand coup en recrutant le portier de la Juventus Turin, en fin de contrat, Gianluigi Buffon. Toutefois, l’ancien de la Vieille Dame avait signé pour une année plus une en option et surtout il n’avait envisagé que le club de la capitale allait l’appeler. « Il m’a fallu trois ou quatre mois pour me préparer à arrêter. À ce moment-là, je pensais que la vie allait être différente et je devais accepter cela. J’aime jouer au plus haut niveau ou pas du tout. Jamais je n’aurais pensé que le Paris Saint-Germain me demanderait de continuer. Pour moi, c’était dommage d’arrêter. Quand le PSG m’a appelé, c’était une bonne surprise, mais j’étais sûr de vouloir jouer à nouveau. Je suis ici et la vie m’a ordonné de continuer, a décidé de continuer, alors je l’ai fait », avait-il ainsi expliqué en février dernier.

À cette époque-là, le gardien de but qui a fait les beaux jours de Parme et de la Juventus émettait l’idée et la volonté de prolonger l’aventure dans l’Hexagone dans l’équipe de Kylian Mbappé et Neymar, lors de l’exercice 2019/20. Mais ensuite, cela s’est un peu dégradé. Pas franchement exemplaire lors de la rencontre retour de Ligue des Champions contre Manchester United (1-3), les doutes commençaient à émerger d’autant que Kevin Trapp, prêté à Francfort, faisait une grosse saison et son retour était de plus en plus évoqué dans les médias.

Trapp devrait revenir aux affaires

Il fallait alors à Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique et Thomas Tuchel décider de trancher et de prolonger le bail de l’Italien ou non. Finalement, la première option a été privilégiée par les dirigeants franciliens, mais le joueur a décliné la proposition. Le Paris SG vient donc d’annoncer, ce mercredi, que son gardien allait s’en aller après avoir joué 17 matches de Ligue 1 et 5 de Ligue des Champions cette saison. « Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Ciao e grazie per tutto Grande Gianluigi Buffon », peut-on lire sur le tweet du PSG.

Le joueur, lui, n’est visiblement pas rancunier puisqu’il a fait une jolie déclaration qui plaira probablement aux supporters. « Merci à tous pour tout ce que j’ai eu la possibilité de vivre à Paris. Merci pour les émotions partagées ensemble. Il y a douze mois, j’arrivais au Paris Saint-Germain empli d’enthousiasme et accueilli par l’incroyable chaleur des supporters. C’était vraiment émouvant. Merci, encore une fois, de tout mon cœur. Je repars heureux d’avoir vécu cette expérience qui m’a sans doute amélioré et fait grandir. Aujourd’hui se termine mon aventure hors de l’Italie. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, l’ensemble du club et de mes coéquipiers. Je vous souhaite à tous le meilleur, convaincu que vous écrirez tous ensemble les pages d’une histoire magnifique. Ernest Hemingway a écrit qu’il n’existait que deux endroits au monde où l’on puisse vivre heureux : chez soi et à Paris. Depuis aujourd’hui, cela vaudra pour moi également : Paris, quelque part, sera toujours un peu chez moi... Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! » Reste à savoir ce que va faire maintenant Buffon, à 41 ans.