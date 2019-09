La fin d’un feuilleton. Non, ce n’est pas du départ de Neymar dont nous vous parlons, mais de la saga Mauro Icardi. Depuis plusieurs semaines, son cas agite et met le feu à l’Inter Milan et à l’Italie. Les Lombards ont été clairs avec l’Argentin. Il n’entrait plus dans les plans du club, malgré l’arrivée sur le banc d’Antonio Conte. Il était donc invité à se trouver un point de chute ailleurs. Une occasion que plusieurs clubs ont tenté de saisir. En Italie, le Napoli, l’AS Roma et la Juventus Turin se sont penchés sur son cas. En Ligue 1 Conforama, sa situation a interpellé l’AS Monaco. Décidé à recruter un remplaçant à Radamel Falcao, le club princier rêvait d’attirer l’attaquant âgé de 26 ans.

Mais Icardi a repoussé les avances des écuries les unes après les autres. Malgré les multiples mises au point des Lombards, le joueur est toujours resté ferme et a campé sur ses positions en refusant de quitter l’Internazionale.Et le point de non retour a été atteint durant le week-end puisque Mauro Icardi a décidé de traîner son club devant la justice selon Sky Italia, qui a expliqué : « L’action judiciaire d’Icardi, qui a été confiée à Giuseppe Di Carlo, avocat de Molise, dénonce une série de comportements que l’Inter aurait adoptés à l’encontre de l’ancien capitaine, afin de l’exclure des activités du groupe, le laissant se sentir en marge de ce dernier ». Le joueur aurait demandé 1,5 M€.

Icardi va découvrir la L1

Alors qu’on pensait ce feuilleton terminé, on a assisté à un nouveau rebondissement. La presse italienne a annoncé que le Paris Saint-Germain était entré dans la danse. En quête d’un renfort offensif, notamment pour compenser les blessures d’Edinson Cavani et Kylian Mbappé, les pensionnaires du Parc des Princes ont lorgné du côté de la Serie A, le terrain de chasse favori du directeur sportif Leonardo. Et les Parisiens ont bien fait d’insister puisqu’ils ont réussi à convaincre l’Inter Milan, qui était pour un départ, et Mauro Icardi. L’Argentin arrive sous la forme d’un prêt payant de 5M€ avec une option d’achat de 65M€, après avoir prolongé jusqu’en 2022 avec les Milanais.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Mauro Icardi. L’attaquant argentin de 26 ans, qui possède également la nationalité italienne, rejoint le club dans le cadre d’un prêt d’une saison, jusqu’au 30 juin 2020. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. Il est le 16e joueur argentin de l’histoire du Paris Saint-Germain », a lancé le club de la capitale dans un communiqué officiel. Le PSG frappe donc un joli coup en attirant dans ses filets un redoutable buteur. Un buteur qui va donc découvrir la Ligue 1 après avoir empilé les buts en Italie.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10