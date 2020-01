Le sourire brillant, les muscles saillants, c’est un Jean Lucas (21 ans) détendu qui s’est présenté aux journalistes au Groupama Training Center ce jeudi midi. Le milieu de terrain brésilien, arrivé en provenance de Flamengo à l’été 2019, a profité de ce rendez-vous avec la presse pour faire le point sur son adaptation à l’Olympique Lyonnais. « Je suis bien intégré grâce à Dieu, les Brésiliens m’ont beaucoup aidé, Claudio Caçapa et Juninho, mais aussi les joueurs Rafael, Marçal, Marcelo et Thiago Mendes. Mes partenaires français m’aident aussi, je comprends aussi beaucoup mieux le français », a-t-il lâché.

Maintenant qu’il commence à comprendre la langue de Molière, le jeune Auriverde se sent de mieux en mieux et est prêt à tout donner pour les Gones, même s’il est loin d’être indiscutable aux yeux de Rudi Garcia. « Rien n’a jamais été facile dans ma vie, grâce à Dieu je suis ici, j’ai toujours été patient. Aujourd’hui, je ne suis pas titulaire, mais je travaille. C’est dans le travail qu’on montre qui on est. Je sais que mon heure viendra, je sais que je vais donner beaucoup de bonheur aux supporters de Lyon », a-t-il lancé, sûr de sa force.

Pas question de quitter l’OL

Patient, il n’entend pas quitter l’OL six mois seulement après son arrivée. Il l’a répété. « Comme je l’ai dit, ma tête est ici à Lyon, le club qui m’a acheté, quand je jouerai, je donnerai mon max, je ne suis là que depuis six mois, j’ai encore beaucoup à donner. Je ne veux pas partir, j’en ai parlé avec ma famille, on est bien ici. Je n’ai reçu aucune offre personnellement, mon agent non plus. Je suis concentré sur Lyon. (...) Je veux laisser une trace ici, je veux gagner quelque chose. Je veux marquer les gens ici, qu’on se rappelle de moi ici », a-t-il assuré.

Motivé et ambitieux, le Carioca est pleinement au service de son coach. « Je suis heureux, je ne savais pas qu’il avait dit ça. Je suis content qu’il me fasse confiance, je travaille pour montrer ce que je peux donner au groupe, je peux beaucoup aider le groupe. Je suis très content », a-t-il souligné, pas inquiété par l’émergence de son concurrent Maxence Caqueret. « C’est très bien pour Lyon d’avoir deux joueurs de qualité. Si je joue, je donnerai tout. S’il joue, il donnera tout. C’est un excellent joueur. C’est un bon complément, c’est bien pour Lyon », a-t-il conclu. C’est dit !