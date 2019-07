C’est ce qui s’appelle choisir son moment. Muet face à la presse depuis son retour au PSG en tant que directeur sportif, Leonardo a brisé le silence dans un contexte très particulier et l’annonce de sanctions éventuelles à l’encontre de Neymar suite à son absence de la reprise de l’entraînement. Très vite, il se murmurait qu’il était à l’origine de ce communiqué lapidaire. Aujourd’hui, le doute n’existe plus sur la position du PSG quant à Neymar puisque Leonardo a tout confirmé dans un entretien accordé au Parisien.

« Aujourd’hui, il n’était pas à la reprise de l’entraînement. Il devait arriver et il n’est pas arrivé. Mais il savait qu’il devait être là. On va étudier les mesures à prendre, comme on l’aurait fait pour tous les salariés et on va le faire », a-t-il assuré. La rupture est consommée avec le numéro 10 brésilien et lorsqu’il lui est demandé si Neymar a exprimé ses envies de départ, il glisse : « c’est clair pour tout le monde ». Lui a pu discuter avec le joueur et son entourage et cela n’a fait que confirmer les nombreuses rumeurs parues dans la presse espagnole ces dernières semaines.

« Neymar peut quitter le PSG »

« Tout le monde sait tout. La position est claire pour tous les participants. Mais une seule chose est concrète aujourd’hui : il a encore trois ans de contrat avec nous. Et comme nous n’avons pas reçu d’offre, on ne peut discuter de rien », a précisé Leonardo, qui attend donc maintenant que les prétendants se manifestent. « Nous n’avons reçu aucune offre. Mais nous avons eu, c’est vrai, des contacts très superficiels… », lâche-t-il, confirmant qu’il s’agit là du FC Barcelone. Revenu au club pour affirmer son autorité, Leonardo ne va pas se laisser attendrir par Neymar. « Un dossier de cette dimension n’est pas qu’une question de sentiments. C’est une question financière. »

Mais c’est désormais officiel, le PSG est à l’écoute de toute offre pouvant lui convenir pour céder son Brésilien recruté pour 222 M€ il y a seulement deux ans. « Neymar peut quitter le PSG, s’il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu’un veut l’acheter ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c’est sûr… » La sortie médiatique de Leonardo a le mérite d’être claire, et vient réellement confirmer ce qui était parfois pris pour des rumeurs farfelues venues d’Espagne. Le temps du langage diplomatique est désormais révolu, place désormais à la réalité de la situation. Avec Leonardo, le PSG joue cartes sur table, et se prépare à vivre un long feuilleton.

