La donne a changé avec Neymar, c’est une certitude. Fini le traitement de faveur, place à la fermeté. Cela avait commencé avec l’interview de Nasser Al-Khelaïfi, où le président du PSG mettait clairement un coup de pression à la star brésilienne. Et cela se poursuit aujourd’hui avec une réaction officielle du club parisien suite à l’absence de son joueur pour la reprise de l’entraînement au Camp des Loges.

En effet, alors qu’il était convoqué ce lundi 8 juillet pour le premier entraînement de la saison 2019-2020, le numéro 10 ne s’est pas présenté. On pensait qu’il disposait d’un accord tacite avec sa direction pour un retour décalé, aussi bien en raison de sa blessure à la cheville droite que pour sa présence à la finale de la Copa America à Rio de Janeiro dans la nuit de dimanche à lundi. Mais le ton s’est bel et bien durci puisque le PSG a réagi officiellement à l’absence de sa star, et annoncé des mesures à venir.

« Des mesures appropriées »

« Ce lundi 8 juillet, Neymar da Silva Santos Junior était convoqué pour la reprise des activités du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent », peut-on lire sur le communiqué du PSG.

Le PSG semble donc décidé à sanctionner Neymar. Reste à savoir de quelle manière. Surtout, cela vient ajouter un nouvel épisode au feuilleton entamé depuis quelques semaines. Par ce communiqué, le PSG apparaît décidé à manier le bâton, comme pour accélérer le processus du départ. Une chose est certaine, Neymar n’a plus l’immunité à Paris.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10