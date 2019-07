Le Paris Saint-Germain va reprendre le chemin des entraînements le 8 juillet prochain et ce sera probablement l’occasion de découvrir de nouvelles têtes comme les deux Espagnols Ander Herrera et Pablo Sarabia, qui devraient s’engager rapidement avec le Paris SG. Leonardo pourrait aussi être aperçu au bord du terrain d’entraînement, puisqu’il est redevenu le directeur sportif du club parisien, remplaçant le Portugais Antero Henrique, licencié.

Mais la question que tout le monde se pose, c’est surtout : va-t-on revoir Neymar sous les couleurs du PSG cette année ? Depuis quelques semaines, on évoque un retour du Brésilien au FC Barcelone, club qu’il a quitté voici maintenant deux ans pour rallier l’Hexagone et le champion de France édition 2019. Apparemment, il regretterait son choix et souhaiterait ardemment retrouver Lionel Messi, Luis Suarez et Gerard Piqué, pour ne citer qu’eux.

Neymar absent le 8 juillet ?

Selon les dernières informations en provenance d’Espagne et du Brésil, le transfert pourrait se conclure autour d’une somme d’argent (200 millions d’euros ?) plus quelques joueurs (Coutinho, Rakitic, Dembélé et Umtiti sont notamment cités). Mais alors, qu’en est-il de la reprise pour le 8 juillet ? Selon les dernières informations de Sport, l’Auriverde ne serait pas convoqué par le Paris Saint-Germain pour les premiers entraînements.

On ne sait pas si cela a un rapport avec son transfert ou avec sa blessure contractée lors de la rencontre entre le Brésil et le Qatar juste avant le début de la Copa America, où les hommes de Tite affronteront l’Argentine en quart de finale dans la nuit de mardi à mercredi. Mais une chose est sûre, cette nouvelle, si celle-ci se vérifie le 8 juillet prochain avec l’absence de Neymar, risque de faire couler encore beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées.

