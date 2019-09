Cet été, le Paris Saint-Germain a eu des sueurs froides. Tout au long de l’été, le Paris SG et le FC Barcelone ont négocié pour le transfert de Neymar. Finalement, l’international brésilien, auteur d’un but et d’une passe décisive pour son retour sur les terrains contre la Colombie (2-2), est resté dans la capitale. Mais l’été prochain s’annonce d’autant plus inquiétant. Edinson Cavani sera libre de tout contrat, Neymar devrait à nouveau être tenté par le FC Barcelone. Et dans tout cela, quid de Kylian Mbappé ?

L’international français est l’objectif du Real Madrid depuis longtemps et surtout il est l’objectif prioritaire de Zinedine Zidane pour venir renforcer (encore un peu plus) son escouade offensive. Cet été, cela semblait compliqué et cela fait quelques mois qu’on sait que l’idée de Florentino Perez, le président de la Casa Blanca, est de le faire signer un contrat à l’été 2020. Autant dire que pour le PSG, le prochain mercato estival, risque d’être celui de tous les dangers.

Le Real Madrid veut faire comme pour Hazard

Dans son édition du jour, Sport nous apprend de nouvelles choses. En effet, selon les informations du quotidien, le Paris SG et le Barça, lors des discussions concernant le transfert de Neymar, auraient évoqué l’intérêt du Real Madrid pour le natif de Bondy et aurait mis en garde les Blaugranas. Le média en rajoute une couche et évoque même le fait que Zinedine Zidane aurait d’ores et déjà convaincu Kylian Mbappé de le rejoindre au Real.

Mais le plus dur n’est pas en général de se mettre d’accord avec les joueurs, le problème reste le PSG, qui n’a pas besoin de vendre. Dès lors, on explique que si l’été prochain Mbappé ne signe pas au Real, tout sera préparé pour 2021. Dans ce cas-là, la Casa Blanca usera de la même façon qu’avec Eden Hazard. Le joueur étant en fin de contrat l’année qui suit, la menace planera sur le fait qu’il pourrait éventuellement s’engager libre l’année suivante. Enfin, sauf si la pépite française prolonge son bail à Paris...

