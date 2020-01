Le mercato d’hiver bat son plein, mais certains préparent déjà le prochain marché, cet été. C’est notamment le cas de Sergio Rico (26 ans). Prêté par le Séville FC jusqu’à la fin de la saison, le gardien de but se sent bien du côté du Paris SG. L’Espagnol est parfaitement intégré dans le groupe et dans son nouvel environnement alors que ses prestations (4 matches toutes compétitions confondues) conviennent au staff du club de la capitale.

Dimanche, sur la pelouse du Stade Robert Bobin, contre les amateurs de Linas-Montlhéry (6-0, 32e de finale de Coupe de France), il a encore fait le boulot, préservant ses buts inviolés et sortant un penalty qui aurait pu compliquer la tâche des siens. « Je suis très content d’avoir du temps de jeu. Je suis content d’avoir aidé l’équipe en sortant ce penalty. Je suis content », a-t-il lâché, le sentiment du devoir accompli.

« J’aimerais rester »

Visiblement satisfait, Thomas Tuchel a d’ailleurs annoncé en conférence de presse que l’Ibère enchaînerait lors des autres matches de Coupes à venir. « Je pense que Sergio Rico continuera de jouer (contre Saint-Étienne ce mercredi pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue). C’est le plan maintenant », a confié le technicien allemand. De quoi conforter le portier dans sa volonté de rester plus longtemps que prévu au PSG.

« Oui c’est vrai, j’aimerais beaucoup rester ici. Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde et je serais enchanté d’y rester », a lâché le gardien de but espagnol quelques instants après la rencontre à Bondoufle. Les pensionnaires du Parc des Princes, qui disposent d’une option d’achat estimée à 10 M€, savent ce qu’il leur reste à faire. Après avoir longtemps cherché la bonne formule pour ses gardiens, le PSG semble avoir touché au but avec Keylor Navas et Sergio Rico.