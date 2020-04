Les Brésiliens passés par la Ligue 1 ont la cote ! Alors que nous vous avons laissé que quelques heures pour nous faire parvenir vos onze des meilleurs Brésiliens de l’histoire du championnat de France, vous avez été extrêmement nombreux à nous répondre. Foot Mercato vous dévoile donc les résultats finaux. Pour le poste de gardien, vous avez été plusieurs à ne pas savoir vraiment qui mettre à la place de l’ancien Marseillais Elinton Andrade (2009-2012). Et pour cause.

Il n’y a eu que trois spécialistes du poste brésiliens dans l’histoire du football français. Et si les Bastiais ne garderont pas un souvenir impérissable de Macedo Magno Novaes, certains fins connaisseurs de l’OM n’ont pas manqué de nous évoquer Jaguare Vasconcellos. Au final, Andrade a donc profité d’un passage plus récent pour tirer son épingle du jeu. En défense, c’est une ligne de quatre qui a été plébiscitée. Mais c’est surtout le secteur de jeu qui a donné lieu à la plus grosse bataille de votes.

Juninho, le plébiscite

Si Daniel Alves a facilement été élu pour occuper le flanc droit (Michel Bastos est arrivé deuxième), le quatuor Thiago Silva-Marquinhos-Cris-Carlos Mozer a mis très longtemps à être départagé pour deux postes dans l’axe. Et finalement, c’est le duo Thiago Silva-Cris a qui l’a emporté d’une courte tête. Il faut dire aussi que "Marqui" a été très plébiscité dans l’entrejeu. Preuve que son repositionnement par Thomas Tuchel a marqué les esprits. Mais au milieu, l’ancien de l’AS Roma n’a pas fait le poids pour autant.

À la récupération, Luiz Gustavo est arrivé largement en tête, devant Fabinho et Edmilson. Devant lui, un alléchant duo Juninho-Raï se chargera d’alimenter les attaquants. Légende vivante de l’Olympique Lyonnais revenue chez les Gones en tant que directeur sportif, "Juni" a été le joueur ayant reçu le plus grand nombre de votes de votre part, tous secteurs de jeu confondus. Un véritable plébiscite pour le septuple champion de France. Enfin, le trident d’attaque a lui aussi très fière allure. Vous avez en effet décidé d’épauler l’ex-Lyonnais et Marseillais Sonny Anderson par les deux Parisiens Ronaldinho et Neymar. Trois artistes qui pèsent 204 buts en 342 matches.