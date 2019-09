Enfin ! Enfin la Ligue des Champions rouvre ses portes en ce mardi 17 septembre 2019. Après la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Zenit Saint-Pétersbourg, c’est une deuxième équipe qui entrait en lice. Les Lillois, après une sublime saison 2018-2019, se déplaçaient aux Pays-Bas pour affronter le dernier demi-finaliste de la Coupe aux Grandes Oreilles, l’Ajax Amsterdam, rien que ça ! Christophe Galtier officiait pour la première fois en C1 et la grande majorité de ses éléments ont aussi découvert cette compétition. En face, les Néerlandais, qui n’ont pas été vaincus en match officiel depuis la demi-finale retour contre Tottenham (2-3), ont perdu Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Lasse Schöne (Genoa). Une rencontre qui promettait donc.

On s’attendait à un match relativement déséquilibré avec une équipe néerlandaise qui domine la rencontre et des Nordistes qui agissent en contre avec les flèches que sont Bamba, Ikoné et Osimhen. Et on avait plutôt bien vu puisque dès les premiers instants, les hommes de Erik ten Hag monopolisaient le cuir tandis que ceux de Galtier essayaient de sortir bien le ballon pour l’amener le plus rapidement possible vers André Onana. Dès la deuxième minute, le LOSC aurait pu bénéficier d’un penalty puisque Osimhen, déséquilibré par un tirage de maillot, s’effondrait dans la surface. Mais le maître du jeu en décidait autrement et laissait les 22 éléments poursuivre leur oeuvre. Hakim Ziyech, après un joli slalom envoyait le ballon sur le poteau (et la transversale) de Maignan (14e). Dans la foulée, Jonathan Bamba s’essayait aussi d’une belle frappe sur une passe d’Ikoné, à côté (14e).

L’inexpérience coûte cher au LOSC

Victor Osimhen faisait aussi beaucoup de dégâts grâce à sa puissance et à sa vitesse et il fallait un sublime retour de Veltman pour empêcher le cuir d’arriver vers Bamba (17e). Mais finalement, les locaux allaient trouver la faille. Suite à un centre raté côté droit, un autre centre venait côté gauche et Quincy Promes sautait derrière Gabriel et profitait de l’hésitation de Mike Maignan pour envoyer sa tête au fond des filets (1-0, 18e). Les esprits s’échauffaient. Renato Sanches, pour un mauvais geste sur Nicolàs Tagliafico, écopait d’un carton jaune, presque orangé (39e). Maignan captait ensuite une tentative trop molle de Promes (42e). Juste avant la pause, les Lillois avaient une belle occasion de revenir au score. Sur un bon débordement côté gauche, Jonathan Bamba centrait en retrait pour Ikone dont la belle frappe, quasiment au point de penalty, était magnifiquement détournée par Onana (44e).

Au retour des vestiaires, les Ajacides mettaient encore le pied sur l’accélérateur et ils allaient encore trouver la faille rapidement. Sur un excellent changement d’aile, David Nerez contrôlait le ballon de façon somptueuse avant de donner le ballon à Alvarez qui, en se jetant, envoyait une mine dans la lucarne de Maignan (2-0, 50e). La leçon était loin d’être finie même si les Lillois s’offraient quelques occasions. Sur un contre emmené par Ikoné, Bamba décidait d’envoyer le ballon dans les airs néerlandais (56e) quand, Osimhen, sur un sublime centre du même Ikoné, propulsait le cuir vers les gants d’Onana (58e). Finalement, sur un modèle de déplacement, Nicolas Tagliafico lâchait Benjamin André qui était au marquage et envoyait une tête surpuissante dans la lucarne de Maignan (3-0, 62e). Le nouvel entrant, Yazici tentait de redonner de l’espoir aux siens mais sa tentative passait près des buts d’Onana (71e) avant de trouver le poteau (89e). Finalement, il ne se passait plus grand-chose dans cette rencontre et le LOSC paye logiquement son manque d’expérience à ce niveau.

L’homme du match : Tagliafico (8) : c’est sans aucun doute le meilleur joueur sur la pelouse. Il s’est fait peur en tout début de partie lorsqu’il a retenu Osimhen par la maillot, mais l’arbitre n’a rien signalé (2e). Il a ensuite offert la passe décisive sur l’ouverture du score de Promes (11e). Dans tous les bons coups, il a été plus que supérieur face à un Sanches pas au mieux de sa forme. Il s’est même permis d’inscrire le troisième but d’une tête rageuse sur le corner de Ziyech (62e).

Ajax :

Onana (7,5) : à l’inverse de son homologue lillois, le portier n’a pas eu grand-chose à faire lors de la première demi-heure de jeu. Sa première intervention a eu lieu lors du regroupement de joueurs après la bousculade de Sanches sur Tagliafico et a reçu un carton jaune (39e). Pour équilibrer la balance, il a sorti le grand jeu devant Ikoné et a empêché l’égalisation juste avant la mi-temps (44e). Il s’est ensuite interposé sur la tête d’Osimhen (58e) et face à Celik (78e). Il est sauvé par son poteau sur la frappe de Yazıcı (89e). Encore solide prestation pour lui.

Dest (5,5) : à l’inverse de son coéquipier de l’autre côté de la défense, le latéral droit ne s’est pas vraiment montré lors de la première période. Il a perdu quelques ballons et n’a pas été à la hauteur dans des duels qu’il a globalement perdus. C’était beaucoup mieux en seconde période à l’image de sa roulette réussie sur Bamba (56e).

Veltman (6,5) : avec Osimhen face à lui, le numéro 3 de l’Ajax avait affaire à un client. Cependant, il n’a pas vacillé et a remporté la totalité de ses duels pendant ce match. Il a d’ailleurs sauvé son club de l’égalisation lorsqu’il est revenu in extremis pour sauver un service d’Osimhen pour Bamba dans sa surface (17e). Prestation très solide.

Blind (6) : il a été un peu moins en vue que son compatriote en défense central tout en faisant son match comme lorsqu’il a effectué une très bonne intervention à la suite du corner de Sanches bien parti pour être repris par Osimhen et Gabriel (11e). Son expérience a fait le travail face à une attaque lilloise qui a cruellement manqué de finition.

Tagliafico (8) : voir ci-dessus.

Martinez (5) : l’Argentin n’a pas été en vue parmi les trois milieux de terrain, en perdant quasiment tous ses duels. S’il a été auteur d’une prestation un peu plus aboutie dans la deuxième partie du match, il lui a manqué de l’importance à ses gestes. Victime de crampes, il a été remplacé par Ekkelenkamp (88e). Quelques minutes de jeu qui ne lui ont pas permis de se montrer.

Promes (6) : si son tir croisé n’a rien donné en début de partie (6e), il se rattrape en ouvrant le score d’une tête piquée aux six mètres (18e). Il aurait pu doubler la mise, mais sa reprise sans contrôle a fini dans les gants de Maignan (42e). Au fil des minutes, et ce, jusqu’à la fin du match, il a été de moins en moins présent.

Alvarez (7) : des passes précises, des tacles réussis, il a réalisé un très bon match alors qu’il découvre la Ligue des Champions cette année. Il a notamment détourné une frappe de Bamba de la tête qu’il a failli voir retomber dans son propre but (32e). Dès l’entame de la seconde période, il a doublé la mise d’une frappe croisée puissante (50e).

Ziyech (5,5) : il n’a pas été à son meilleur niveau en termes d’efficacité avec de nombreuses pertes de balles. L’ailier a failli ouvrir le score avec un magnifique contrôle orienté dans la surface lilloise pour ensuite frapper de l’extérieur sur le poteau de Maignan (13e). Sa frappe après son petit pont sur Bradaric a été sortie par Maignan (48e), mais son centre sur corner a trouvé la tête de Tagliafico sur le troisième but de l’Ajax (62e). Remplacé par Lang (77e). Le jeune milieu a profité d’un scénario idéal pour ne pas avoir grand-chose à faire.

Tadic (5) : aligné en pointe, le capitaine de l’Ajax n’a pas été très en vue lors de ce match. Bien qu’il soit attaquant, il n’a effectué aucune frappe lors de la première période. Néanmoins, il n’a pas été mis à mal dans le jeu sans être flamboyant non plus. Il a bien embêté, par son jeu de corps, son ex-coéquipier de Southampton José Fonte.

Neres (6) : alors qu’il n’a pas été le plus présent en première période puisque lui aussi a perdu de nombreux ballons sur son côté, il a été bien plus efficace en seconde mi-temps. Il a offert la passe décisive sur le second but de l’Ajax dans la surface lilloise (50e) et aurait même pu inscrire le troisième but, mais il a buté sur Maignan (56e). Remplacé par Huntelaar (83e). Le vétéran n’aura pas eu le temps, ni l’occasion de se mettre en avant.

LOSC :

Maignan (4) : il a été heureux de voir la frappe de Ziyech frapper ses montants (14e) et il n’est pas franchement exempt de tout reproche sur le but de Promes (18e) en ne sortant pas vraiment. Il ne peut absolument, en revanche, rien faire sur le second but marqué par Edson Alvarez (50e). Il n’y peut encore moins sur le but de Tagliafico sur corner (62e).

Celik (3,5) : le Turc, un peu fatigué après la trêve internationale, a vécu un début de rencontre compliqué. Mangé sur son côté par David Neres, il ne monte que trop tardivement sur le but. Moins de problèmes en seconde période puisqu’il a serré de plus près ses adversaires directs, il a été surtout plus intéressant offensivement. Il aurait pu marquer mais tombe sur un excellent Onana (78e). Encore un peu juste pour ce niveau.

Fonte (4) : il a beaucoup souffert au duel contre un Dusan Tadic qu’il connaît bien depuis Southampton. Le jeu de corps du Serbe a beaucoup gêné le Portugais dans ses interventions. Sinon, fidèle à lui-même. Excellent de la tête, il a tenté de relancer rapidement et proprement pour lancer les contre-attaques de son équipe. Il assiste impuissant aux errements de Gabriel.

Gabriel (2,5) : honnêtement, on ne sait toujours pas ce qu’il essaie de faire sur le but inscrit par Quincy Promes. Il a été peu inspiré et surtout peu concentré face à la virtuosité des attaquants adverses. Sur le second but de l’Ajax, il est bien trop passif devant Alvarez qui, avec un peu de chance, propulse le cuir dans la lucarne de Mike Maignan (50e). Il est passé à côté de son match.

Bradaric (3,5) : on ne l’a pas beaucoup vu en première période. D’une part, car Ziyech évoluait (avec le ballon) relativement loin des buts pour aérer le jeu avec des transversales, mais aussi parce que le jeu de ses adversaires penchait beaucoup de l’autre côté. Il a tenté de dédoubler offensivement pas toujours.

André (5,5) : il a probablement été l’un des meilleurs au milieu de terrain. Doté d’aucune expérience en Ligue des Champions, l’ancien Rennais a d’abord eu du mal à se faire à l’intensité puis il s’est mis au niveau et il a gagné beaucoup de ballons au milieu de terrain tout en distillant de nombreux bons ballons et surtout un état d’esprit guerrier à ses coéquipiers. Il se fait tout de même avoir au marquage sur le troisième but signé Tagliafico (62e).

Soumaré (5) : plus à l’aise physiquement que son comparse du milieu de terrain, celui qui était annoncé partant cet été et qui est resté a joué de son corps pour récupérer des ballons et surtout perforer, balle au pied, les lignes adverses. Les deux milieux de terrain n’ont pas grand-chose à se reprocher tant les Néerlandais sautaient, par de longs ballons, cette partie du terrain. Il n’a pa vraiment vu le jour en deuxième période et il est logiquement remplacé par Xeka (76e).

Renato Sanches (2,5) : c’est dans ce genre de rencontre qu’on l’attend et on a été assez déçu. Placé plus haut sur le terrain pour empêcher les offensives de l’Ajax, il n’a servi à rien. Il a même perdu son sang froid contre Tagliafico. Honnêtement, il est passé à côté de sa rencontre même s’il y a eu un peu de mieux en seconde période sans que ce soit vraiment transcendant. Remplacé par Luiz Araujo (63e).Le Brésilien était transparent même s’il s’est essayé une fois à la frappe sans succès (86e)

Ikoné (4,5) : le nouveau joueur de l’équipe de France a fait ce qu’il savait faire à savoir perforer le milieu de terrain adverse et de tenter de distiller des bons ballons. Un aurait pu être une passe décisive pour Jonathan Bamba si ce dernier n’avait pas décidé de tuer des pigeons néerlandais (56e) et une autre pour Osimhen qui tombait sur un bon Onana (58e). Il a aussi buté de façon surprenant sur Onana en fin de première mi-temps (44e). Remplacé par Yusuf Yazıcı (63e). Le Turc a envoyé une belle frappe du gauche pas loin de la lucarne (70e) avant de trouver le poteau (89e).

Bamba (4) : Jonathan Bamba a été dans les bons coups ce soir, mais il a été beaucoup trop imprécis dans le dernier geste notamment sur ce contre qu’il gâche sur une passe d’Ikone (56e). Mais il aurait pu être crédité d’une passe décisive si Ikoné avait réussi à battre Onana au point de penalty (44e).

Osimhen (4) : le Nigérian a fait ce qu’il sait faire lui aussi. À savoir courir vite et tenter de jouer de son corps pour créer des espaces et s’ouvrir celui du but. En première mi-temps, il a fait beaucoup de bien à son équipe avec un jeu dos au but perfectible, mais utile tout de même. En seconde période il aurait pu marquer, mais sa tête est repoussée par Onana (58e).

