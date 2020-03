À l’aller, le Borussia Dortmund avait dû se passer des services de Julian Brandt et de Marco Reus pour son huitième de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Deux absents de choix qui n’ont pas empêché pour autant les Marsupiaux de signer une très belle performance collective ponctuée par un doublé du phénomène Erling Braut Håland (victoire 2-1). De quoi les placer en bonne position en vue du retour (à suivre sur le live commenté de notre site). Pour ce match, le coach du BvB, Lucien Favre, pourra donc s’appuyer sur un collectif rodé, et ce, malgré le nouveau forfait de Reus, pas remis de sa blessure à la cuisse.

« ll ne sera pas du voyage à Paris. Il sera prêt dans quelques semaines mais pour Paris, c’est trop tôt. Pour nous, c’est une mauvaise nouvelle. Marco Reus est notre capitaine et pour ça, il est notre joueur le plus important, assurément » , a déclaré le patron du Borussia Hans-Joachim Watzke au micro de RMC Sport. En revanche, sauf pépin physique d’ici là, l’entraîneur helvète pourra compter sur le retour de Julian Brandt. Blessé le 8 février face au Bayer Leverkusen, le milieu allemand souffrait d’une déchirure d’un ligament de la cheville droite. Mais alors qu’une indisponibilité de quatre semaines était évoquée, l’international allemand (31 sélections, 3 buts) a fait son retour à la compétition le 22 février dernier contre le Werder Brême.

Un casse-tête de plus pour Tuchel

Un comme back tout en douceur puisqu’il n’a joué qu’une petite minute. Une semaine plus tard, il était en revanche titulaire à l’occasion de la réception de Fribourg. Un match durant lequel il a joué une heure. Si tout se passe bien, l’ancien pensionnaire sera donc de la partie au Parc des Princes. Mais cela peut-il changer quelque chose pour le PSG ? Sur le plan tactique, Favre ne devrait pas modifier son 3-4-3 qui a tant fait mal aux Parisiens. Enfin, Brandt (recruté l’été dernier pour 25 M€) devrait être aligné d’entrée de jeu en lieu et place de Thorgan Hazard. « Ce serait une grosse surprise si Hazard jouait et pas Brandt. Il a raté deux matchs (contre le PSG et l’Eintracht Francfort), mais maintenant il est de retour. Je suppose que Favre ne changera pas son 3-4-3. Et Dortmund n’a pas d’impératifs pour le début de la rencontre (obligation de marquer rapidement par exemple), donc Favre ne changera pas son « double 6 » avec Axel Witsel et Emre Can », nous explique le spécialiste du BvB pour Fussballtransfers, Remo Schatz. La paire Witsel-Can conservée, quel rôle alors pour Brandt ?

L’une des options envisagées serait de le faire jouer sur l’aile. « Mais c’est vraiment difficile de prévoir comment Favre jouera avec lui. Je suis vraiment sûr que Can et Witsel joueront en guise de numéros 6. Donc Brandt doit jouer sur l’aile, mais ce n’est pas sa meilleure position », poursuit Schatz. L’autre solution envisageable, grâce à ce 3-4-3 très modulable, serait de le faire évoluer dans l’axe aux côtés de Jadon Sancho, en soutien d’Håland. Un positionnement en partie dû à l’impressionnante couverture des ailes par le duo Hakimi-Guerreiro. Déjà obligé de réfléchir à un système capable de contenir les montées des deux latéraux jaune-et-noir, Thomas Tuchel n’a pas fini de se casser la tête. Car avec un adversaire performant sur les côtés et sans doute doté d’un milieu renforcé dans l’axe, l’entraîneur parisien risque de passer quelques nuits blanches. Car pour contrer les vagues adverses, l’entrejeu francilien, qui sera privé de Marco Verratti, n’affiche pas de grosses garanties pour le moment.