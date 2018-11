Sur le papier, dès que les deux onze de départ sont tombés, peu d’observateurs voyaient une issue favorable à l’AS Monaco dans son duel de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Un pronostic qui s’est avéré exact, les Colchoneros ayant facilement remporté la mise (2-0). Mais hier soir, en alignant d’entrée de jeu plusieurs jeunes pousses telles que Benoît Biadiashile, Han-Noah Massengo, Giulian Biancone, sans oublier Kephren Thuram-Ulien, Thierry Henry a fait la part belle à la formation asémiste. Un choix décidé après les nombreuses blessures de l’effectif monégasque, ou quelques faillites des cadres.

Et si la jeune garde des Rouge-et-Blanc n’a pas fait de miracle, elle a eu droit aux éloges de leur entraîneur en conférence de presse. « Il faut retenir la seconde mi-temps. Les jeunes ont joué, les petits à 17-18 ans ont essayé d’aller vers l’avant c’était beaucoup mieux mais ce n’est pas suffisant. (...) Peu importe si on est en difficulté, ils sont la il faut aller de l’avant et prendre des points. Les jeunes font le travail qu’ils ont à faire. Ils sont beaucoup à commencer en même temps mais il n’y a pas de problème. Il faut féliciter la formation monégasque. C’est bien pour l’avenir du club ».

Massengo s’est mis en valeur contre l’Atlético

Un constat partagé d’ailleurs par Nacer Chadli. « C’est bien, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont pu montrer de belles choses ce soir, surtout en deuxième période. On peut voir que le club a de l’avenir. Ils ont tenté des choses, ils n’avaient pas peur. Ça montre la qualité des joueurs de l’Académie ». Mais hier, l’espoir asémiste qui s’est le plus distingué a été Han-Noah Massengo. Âgé de seulement 17 ans, le milieu de terrain est devenu, avec Benoît Badiashile, le premier joueur né au 21e siècle à débuter un match de Ligue des Champions (17 ans et 3 mois). Sur le terrain, alors que certains joueurs plus expérimentés étaient à la peine (Youri Tielemans notamment), Massengo s’est distingué par une capacité à aller vers l’avant en prenant des risques, à plutôt bien ressortir du pressing adverse et par un bon jeu de passe (92% réussies hier). Une bonne bouffée d’air frais dans le climat étouffant de l’ASM.

Apparu en Ligue 1 face au PSG, Massengo, qui s’était récemment confié sur son éclosion, a donc récolté quelques louanges à l’issue de la rencontre. « Il y a eu une bonne deuxième période de Massengo qui était timide au début », a déclaré Henry en conférence de presse. Nacer Chadli, lui, a été un peu plus bavard. « Ça fait quelques semaines qu’il s’entraîne avec nous. C’est un jeune joueur qui a beaucoup d’intensité dans son jeu. Il est complet, je trouve,aussi bien avec que sans le ballon. Il a une bonne passe, une bonne vitesse, un bon dribble. Avec l’expérience, il ira loin ». E c’est tout le mal qu’on lui souhaite !