On le sait depuis quelques années déjà, l’UEFA réfléchit en permanence à de nouveaux formats pour redynamiser le football de clubs en Europe. La possible création d’une super ligue européenne va d’ailleurs dans ce sens là. Mais pour la coupe aux grandes oreilles, l’organisme qui régit le football européen a des plans qui risquent de faire parler. Sport Bild dévoile ainsi les nouvelles intentions des dirigeants de l’UEFA, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça va faire parler !

La principale nouveauté que souhaiterait instaurer l’organisation - via son président Aleksander Ceferin et le président de l’association des clubs européens Andrea Agnelli - est la programmation des rencontres de Ligue des Champions le week-end ! Ainsi, le nombre de téléspectateurs potentiel serait plus important le samedi et le dimanche qu’en milieu de semaine, et les rencontres pourraient être jouées plus tôt dans la journée, ce qui serait bénéfique pour le marché asiatique ! Fini les rencontres à 19h et 21h le mardi ou le mercredi donc, et place à des matchs en début d’après-midi les week-end ?

Des poules de 8 équipes ?

Une question va se poser forcément : quid des rencontres de championnat ? Elles seraient tout simplement jouées en semaine de façon plus régulière. Une solution qui n’affecterait pas forcément les gros clubs, mais qui pourrait être préjudiciable pour les petites formations ne jouant pas l’Europe, qui rempliraient bien moins leur stade en semaine qu’en week-end par exemple... Et ce n’est pas tout, puisque toujours selon le média allemand, le format de la compétition pourrait lui aussi être revu de fond en comble.

Effectivement, Agnelli penserait à passer d’un format de huit poules de quatre équipes à un format avec quatre poules de huit équipes. L’intérêt ? Plus de rencontres disputées pour les équipes, et donc plus de revenus potentiels en termes de billetterie, de droits TV, de primes etc... Les compétitions nationales devraient donc être réduites. Toujours selon Sport Bild, la fédération allemande s’est déjà montrée contre. Reste maintenant à voir si l’UEFA ira jusqu’au bout de ses idées et si oui, il sera intéressant de voir comment ces nouveautés seront accueillies par les clubs, mais surtout par les fans...