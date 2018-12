On connaît enfin les adversaires du Paris SG et de l’OL pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens affronteront Manchester United et les Rhodaniens, le FC Barcelone. Et, visiblement, Ferland Mendy était aux anges.

« On a sauté de joie parce qu’on sait que le Barça est une grande équipe et on aimerait tous se frotter à une grande équipe, j’espère qu’on sera prêt pour le match, a savouré le latéral gauche de l’OL. C’est le football, après tu peux tomber sur des grosses équipes et faire un grand match. Ça se joue sur deux matchs, pas sur une saison, donc on va tout donner contre eux et essayer de passer. On sait qu’on aime bien les gros matchs comme ça, donc je pense que ça va bien se passer », a réagi le latéral gauche au micro de RMC Sport.