Dans un peu plus d’une semaine, le Paris Saint-Germain jouera son avenir en Europe en accueillant le Borussia Dortmund en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Après un match aller compliqué et une défaite au Signal Iduna Park sur le score de deux buts à un, le PSG a quand même une grosse possibilité de passer à l’étape supérieure (le quart de finale) puisqu’il lui suffit de l’emporter sur le score d’un but à zéro.

Sauf qu’en ce moment, l’épidémie du Coronavirus commence à remettre en cause une grande partie des rencontres qui se jouent sur le Vieux Continent. Ainsi, le Juve-Inter du week-end dernier a été repoussé, ce qui fait grincer des dents en Italie. Il n’est pas exclu que les confrontations de Ligue des Champions soient aussi jouées sans supporters pour éviter les risques de propagation du virus, qui a déjà touché 191 personnes dans nos contrées hexagonales.

L’UEFA très inquiète pour le match de l’OL

Ainsi, ce mardi matin, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, tenait une réunion autour du coronavirus et de son impact dans le monde sportif. Elle a évidemment été interrogée sur la tenue de la rencontre entre le club parisien et le Borussia Dortmund et elle a indiqué que le huis clos, comme l’UEFA y pense, pouvait être une solution envisagée. « A minima, c’est la décision qui sera prise de faire un huis clos. Comme c’est étudié au cas par cas et que c’est dans une semaine maintenant, on verra comment la situation évolue et on avisera avec le préfet. C’est pour l’instant une hypothèse, mais a minima, le match se tiendra », a lâché la ministre.

Ce mardi matin se tenait une réunion présidée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu autour du coronavirus et de son impact dans le monde sportif. Elle a déclaré que le match entre Paris et Dortmund en C1 pourrait se dérouler "à huis-clos". #Coronavirus pic.twitter.com/mx2A2JsXqG — France tv sport (@francetvsport) March 3, 2020

De son côté, RMC Sport explique que l’Union Européenne des associations de football (UEFA) a expliqué aux dirigeants de la formation francilienne qu’aucune décision n’avait été prise et que de toute façon c’était le ministère de l’intérieur qui déciderait. Toujours selon la radio, les autorités seraient plus inquiètes concernant la rencontre entre la Juventus et l’OL, l’Italie étant le plus gros foyer européen. On aurait préféré plus de sérénité pour nos clubs français...