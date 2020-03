Le coronavirus fait des dégâts en Italie, le pays européen le plus touché par l’épidémie. Et au niveau du football, cela créé de grosses tensions entre les différents acteurs. La dernière journée de Serie A a vu 6 matches être reportés, dont le choc Juventus-Inter, qui aurait dû avoir lieu dimanche dernier. La reprogrammation d’une telle affiche était un casse-tête que la Ligue italienne a tenté de résoudre hier. Avec son président Paolo Dal Pino entre autres. Il a ainsi été décidé de faire jouer ces six rencontres lors du prochain week-end, le samedi 7 mars, dimanche 8 et lundi 9. Le Juve-Inter se jouerait le lundi soir à 20h45.

Le Conseil de la Ligue a approuvé ce format, qui repousse le problème en obligeant de trouver une nouvelle date pour les matches de la 27e journée pour les équipes concernées. Mais pour l’Inter Milan, la solution proposée n’est absolument pas validée. Le club nerazzurro est encore engagé dans trois compétitions (la Ligue Europa et la Coupe d’Italie en plus de la Serie A) et voir son match si important contre la Juventus, dans la course au titre, être intercalé entre sa demi-finale de Coupe contre Naples et la réception de Getafe en 8e de finale aller de Ligue Europa ne ravit strictement personne.

Steven Zhang s’en prend à Dal Pino

Malgré le peu d’enthousiasme des dirigeants intéristes, c’est pourtant bien la date du 9 mars qui devrait être retenue, ce qui a fait exploser Steven Zhang, le président de l’Inter. « Changer les dates et toujours mettre le public au second plan. Tu es probablement le plus gros clown que j’ai jamais vu », a-t-il écrit sur un post Instagram à destination de Paolo Dal Pino, le président de la Ligue italienne. « Quelle est ta prochaine étape ? Et maintenant tu parles d’esprit sportif et de compétition équitable ? Et si on ne protégeait pas nos coachs en leur demandant de jouer pour vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 non stop ? Oui je suis en train de te parler, notre président de la Ligue : Paolo Dal Pino. Honte à toi. Il est temps de te lever et de prendre tes responsabilités. C’est ce que l’on fait en 2020 ».

Voilà qui devrait alimenter cette drôle de saga, alors que la Ligue avait aussi renvoyé l’Inter à ses responsabilités en lui demandant d’accepter la nouvelle date. « Nous sommes contre ce choix », a glissé Beppe Marotta, directeur général de l’Inter (et ancien de la Juventus). Indécise pour la première fois depuis bien longtemps avec les très bons parcours de la Lazio et de l’Inter, la Serie A est l’objet de toutes les attentions. Et pour l’instant, à la faveur des matches en retard, c’est bien la Lazio qui mène la danse avec 2 points d’avance sur la Juve.