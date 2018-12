Jean-Michel Aulas espérait le Real Madrid. Mais c’est finalement le FC Barcelone que l’Olympique Lyonnais affrontera en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Il s’agissait de l’un des pires tirages au sort pour les Gones, qui savaient qu’ils allaient hériter d’un gros morceau en terminant deuxièmes du groupe F derrière Manchester City. Envoyé à Nyon pour assister au tirage puisque JMA était absent, Gérard Houllier s’est permis de réagir et il garde confiance ! « C’est une équipe que l’OL a rencontrée à 3 reprises soit en groupe soit en huitième de Ligue des Champions. Les scores ne sont pas en notre faveur. Deux nuls et quatre défaites, on n’a pas eu de victoire encore contre eux (l’OL a marqué sept buts et encaissé 16, ndlr). Le FC Barcelone est plus expérimenté et fort que nous. Mais on ne sait jamais, c’est une compétition avec des matches aller-retour. Le match aller sera important, on a la chance de jouer chez nous, tout peut arriver. Dans l’état d’esprit, ce sont deux équipes qui jouent au foot et aussi vous savez que vous jouez un potentiel vainqueur, qui l’a déjà été avec un style, une philosophie, on n’a rien à perdre c’est tout bonus pour l’OL. On pense qu’on est encore un peu inférieur au FCB. Mais sur deux matches tout et possible » ; a-t-il indiqué au micro de RMC Sport.

Quelques instants après le verdict, Bruno Genesio se présentait, lui, en conférence de presse afin de livrer ses premières impressions. « C’est l’un des tirages au sort les plus compliqués qu’on pouvait avoir. Voilà, comme je le dis souvent, il y a des choses qu’on maîtrise, d’autres qu’on ne maîtrise pas. Le tirage au sort, il faut faire avec. Ça sera une belle affiche pour tous les supporters, pour ce stade qui a été construit pour accueillir ce genre de matches. On jouera notre chance à fond, même si on sait que c’est un adversaire qui fait partie des favoris pour la victoire finale ». Puis, il a ajouté : « Il faudra faire deux exploits. Un à l’aller, l’autre au retour. Mais on est capable de le faire. On l’a fait contre Manchester City. Je pense que ce sont deux équipes qui sont comparables. Il faudra s’appuyer sur ce qu’on a été capables de faire lors de la double confrontation face à Manchester City et être capables de le faire contre une équipe qui est certainement encore plus solide ».

Genesio veut s’appuyer sur les deux matches contre City

Mais les pensionnaires du Groupama Stadium ont prouvé face à Manchester City qu’ils pouvaient faire de belles choses dans cette compétition. « Plus fort que City ? C’est difficile à dire. Ce sont deux grosses équipes. Barcelone a une histoire encore plus forte avec la coupe d’Europe, a une expérience encore plus grande que City. C’est important dans ces compétitions (...) Le Barça est une référence. C’est un club qui a une vraie histoire avec la coupe d’Europe. C’est la meilleure équipe d’Espagne ». Les Blaugranas ont aussi Lionel Messi, l’un des meilleurs joueurs du monde. Un joueur qu’a hâte de croiser Genesio, qui sait très bien qu’il sera très difficile de contenir la Pulga.

« Bien sûr qu’on peut faire des plans. Mais face à un joueur comme Messi, tous les plans que l’on peut faire sont déjoués, car il a un tel génie qu’il est capable de déjouer tout ce que vous pouvez mettre en place. Je crois qu’il a marqué 50 buts sur l’année civile 2018, il me semble. Et puis il n’y a pas que lui. Bien sûr qu’il y a Léo Messi, mais il y a d’autres très grands joueurs dans cette équipe. Il faut mettre des plans (en place) partout sur le terrain. Mais surtout, il faut avoir un collectif qui soit à 100%, à 150% pour avoir un espoir d’éliminer cette équipe sur deux matches ». Il poursuit : « C’est pour ça que cette compétition est excitante, motivante. C’est pour jouer ce genre de matches. On va avoir la chance d’affronter un grand d’Europe. On va retrouver Samuel Umtiti aussi. Donc, ça fait plaisir. Il faudra croire en nous, être à 150% ». L’OL a encore le temps de préparer ces deux matches capitaux, qui auront lieu le 19 février (à Lyon) et le 13 mars 2019 (à Barcelone).