Depuis des semaines, voire des mois, une rumeur persiste concernant le format de la Ligue des Champions à partir de 2024. On a un temps entendu parler d’une superligue avec des relégations et des promotions. On a aussi pu lire que certains clubs seraient assurés d’y participer et que les matches pourraient se jouer le week-end à la place des rencontres des championnats nationaux. Il était donc inutile de dire que le comité exécutif de l’European clubs association (ECA) de ces 25 et 26 mars était attendu avec impatience.

Le grand patron des clubs européens, Andrea Agnelli, aussi principal dirigeant de la Juventus Turin, s’est donc adressé à l’assemblée générale en ce mardi. « Nous avons maintenant lancé le processus pour développer une vision pour l’avenir des compétitions interclubs de l’UEFA après 2024. C’est le début d’un voyage qui verra un engagement plus profond avec toutes les parties prenantes du jeu professionnel, avant de prendre une décision formelle », a commencé par expliquer le Transalpin.

Le football devrait évoluer en 2024

S’il n’a pas encore admis les changements ni exactement les travaux sur lesquels allait s’atteler l’ECA, on imagine aisément que tout ce qui se murmurait va être au cœur des discussions entre les écuries européennes dans les mois à venir. Par ailleurs, Agnelli a expliqué que la réforme de la Fédération internationale de football (FIFA) concernant la Coupe du Monde des clubs n’était pas vraiment soutenue par l’European club association.

« Nous avons souligné à plusieurs reprises que le calendrier international des matches et les compétitions avaient été convenus et définis jusqu’en 2024. À ce stade, la principale priorité doit être que les parties prenantes se lancent dans une évaluation détaillée de la manière dont le paysage du football international pourrait évoluer après 2024 avant d’aborder des compétitions spécifiques », a-t-il ensuite soutenu devant l’Assemblée générale. Voilà qui devrait encore générer beaucoup de fantasmes et faire couler beaucoup d’encre.