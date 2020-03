Le signe indien est brisé. Éliminé au stade des 8es de finale de Ligue des Champions depuis 2016, le Paris SG a vaincu la malédiction ce mercredi soir en s’offrant le Borussia Dortmund (2-0, 8e de finale retour, défaite 2-1 à l’aller). Une performance, dans un Parc des Princes à huis clos, qui a fait chavirer de bonheur le public, massé en nombre à l’extérieur de l’enceinte parisienne plusieurs heures avant la rencontre, et les acteurs du match. À commencer par Presnel Kimpembe, ému, au micro de RMC Sport.

« Il y a toutes les émotions là. On a commencé par la rage en commençant le match, la joie à la fin et la communion à la fin avec nos supporters. Franchement, je n’ai même pas de mots parce que voilà... C’était la première fois pour moi, et pour toute l’équipe, que ça se passait comme ça. Avec les images qu’on a là, c’est magnifique avec toute l’équipe, tous les supporters. On voit vraiment qu’on est soutenus, qu’il y a du monde derrière nous, même s’il y en a beaucoup qui sont contre nous. On se rend compte ce soir qu’on a été soutenus et pas de la plus mauvaise des façons », a-t-il apprécié.

« On grandit »

Thilo Kehrer a abondé dans son sens. « Je suis heureux de la qualification bien sûr, mais d’abord, d’avoir des supporters incroyables, qui nous suivent avec le cœur, à fond, on était ensemble dans l’esprit. C’était incroyable. Ça nous a poussés à fond », a confié l’Allemand, repris ensuite par son partenaire espagnol Juan Bernat. « Les supporters nous ont donné un supplément de confiance dès notre arrivée au stade. Cette victoire, elle est aussi pour eux », a-t-il lâché, savourant évidemment son but, synonyme de fin de match plus confortable pour les siens.

Oubliées les déceptions passées, Kimpembe a même été jusqu’à parler de l’une de ses plus belles émotions sous le maillot rouge-et-bleu. « Ouais, ça en fait partie (des plus beaux moments en tant que joueur du PSG). Parce que ça fait longtemps, la qualification pour les quarts de finale. On a souffert l’année dernière, on a souffert il y a deux ans, il y a trois ans. Avec nos erreurs, on grandit, on prend de l’expérience... On ne va pas s’enflammer mais c’est un grand pas vers l’avant et on est tous très fiers de nous et très contents », a apprécié le défenseur central champion du Monde 2018 et très bon contre les Marsupiaux. Pourvu que ça dure.