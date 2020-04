La crise du coronavirus a mis à l’arrêt tout le monde du football. Et aujourd’hui, l’une des préoccupations de l’UEFA et des formations engagées en coupe d’Europe est de savoir de quelle manière les deux compétitions européennes (la Ligue des Champions et la Ligue Europa) pourront reprendre. Car si certains dirigeants envisagent de tirer un trait sur la fin de la saison 2019/2020, beaucoup ne partagent pas cet avis.

En ce qui concerne la Ligue des Champions, plusieurs options ont été envisagées pour aller au bout alors que tous les huitièmes de finale n’ont pas été joués. L’Atalanta, le RB Leipzig, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale. La Juventus, l’Olympique Lyonnais, Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea, le FC Barcelone et le Napoli doivent encore disputer leur huitième de finale retour.

Un final regroupé en deux semaines

L’une des options évoquées la semaine passée était de faire reprendre les championnats au mois de juin afin de laisser tout le mois d’août disponible pour que puissent se jouer les rencontres européennes. Eh bien selon la Cadena SER, ce scénario prend de plus en plus d’ampleur. Les discussions entre l’UEFA et l’ECA (l’association des clubs européens) se poursuivraient en ce sens et voici l’hypothèse qui serait désormais privilégiée.

La Ligue des Champions et la Ligue Europa se jouaient exclusivement en août. Mais face aux problématiques de calendrier (pour ne pas trop retarder le début de la saison 2020/2021), les deux compétitions seraient conclues dans un format resserré, une fois tous les huitièmes de finale joués. Les quarts, demis et la finale se disputeraient en deux semaines, sur un match unique, sur terrain neutre et à huis-clos. Les joueurs évoluant dans les équipes engagées auraient ensuite trois semaines de vacances avant une reprise en septembre.