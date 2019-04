Après les deux premières rencontres des quarts de finale de Ligue des Champions qui se sont disputées mardi soir, place aux deux autres oppositions avec un duel alléchant entre Manchester United et le FC Barcelone à Old Trafford. Un classique européen, puisque Mancuniens et Barcelonais se sont notamment affrontés en finale de la compétition en 2009 et 2011, avec deux victoires des Catalans.

Pour se hisser en quarts, les troupes d’Ole Gunnar Solskjær ont terminé à la deuxième position du groupe H, derrière la Juventus et devant Valence et les Young Boys de Berne. Ils ont ensuite éliminé le Paris Saint-Germain après un scénario des plus fous. Les hommes d’Ernesto Valverde ont eux terminé sans soucis à la première place de la poule B, devant Tottenham, l’Inter et le PSV. Ils ont ensuite facilement disposé de l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale.

Ousmane Dembélé de retour

Côté United, David de Gea devrait être présent dans les cages, et on peut imaginer que l’Espagnol aura du boulot. Un quatuor composé d’Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf et Luke Shaw devra le protéger, alors que dans l’entrejeu, on retrouvera un trio formé de McTominay, Fred et Paul Pogba. Devant, c’est le trio Lingard-Rashford-Martial qui pourrait démarrer. Tous trois devront mettre le feu à la défense barcelonaise...

Mais ils auront fort à faire, puisque Marc-André ter Stegen évolue à un sacré niveau en ce moment. Sergi Roberto devrait être préféré à Nelson Semedo sur le flanc droit, alors qu’Alba sera présent à gauche. Dans l’axe, on retrouvera la solide charnière Piqué-Lenglet. Au milieu, le trio Busquets-Rakitic-Arthur est attendu, et Ernesto Valverde pourrait sortir l’artillerie lourde devant avec Coutinho (plutôt que Dembélé, qui sera bien présent) Luis Suarez et Lionel Messi.